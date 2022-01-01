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Росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС: влучили поряд зі сховищем джерел випромінювання

Росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС: влучили поряд зі сховищем джерел випромінювання
Російські загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Енергоатома".

Сьогодні, 11 серпня, рашисти вкотре піддали обстрілам найбільшу в Україні та Європі Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано п’ять «прильотів» у районі комендатури станції – безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

На невеличкій ділянці зайнялася трава, але, на щастя, ніхто не постраждав. Однак ворог на цьому не зупинився.

Ще п’ять «прильотів» сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести «перезмінку». Адже задля безпеки атомників автобуси з персоналом наступної зміни розвернули назад в Енергодар. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни.

"Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам", - наголошують в "Енергоатомі".

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Теги: Росія, Україна, війна, ЗАЕС
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