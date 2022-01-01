Сім разів судимий волинянин, який зґвалтував 10-річну дівчинку, отримав 8 років в`язниці

Сім разів судимий волинянин, який зґвалтував 10-річну дівчинку, отримав 8 років в`язниці
На Волині за сексуальне насильство щодо неповнолітньої 41-річний чоловік отримав 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прократури.

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд призначив 41-річному волинянину, визнаному винним у сексуальному насильстві щодо 10-річної дівчинки, покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Встановлено, що сім разів судимий уродженець Одеської області, який проживає в одному із сіл Ковельського району, удень 1 березня вчинив з дитиною насильницькі дії сексуального характеру.

Попри те, що винуватості своєї у скоєному чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.

Наступних 8 років чоловік проведе за ґратами.

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Теги: Волинь, сексуальне насильство
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