Сім разів судимий волинянин, який зґвалтував 10-річну дівчинку, отримав 8 років в`язниці
Сьогодні, 17:15
На Волині за сексуальне насильство щодо неповнолітньої 41-річний чоловік отримав 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прократури.
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд призначив 41-річному волинянину, визнаному винним у сексуальному насильстві щодо 10-річної дівчинки, покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Встановлено, що сім разів судимий уродженець Одеської області, який проживає в одному із сіл Ковельського району, удень 1 березня вчинив з дитиною насильницькі дії сексуального характеру.
Попри те, що винуватості своєї у скоєному чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Наступних 8 років чоловік проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі обласної прократури.
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури суд призначив 41-річному волинянину, визнаному винним у сексуальному насильстві щодо 10-річної дівчинки, покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Встановлено, що сім разів судимий уродженець Одеської області, який проживає в одному із сіл Ковельського району, удень 1 березня вчинив з дитиною насильницькі дії сексуального характеру.
Попри те, що винуватості своєї у скоєному чоловік не визнав, її було доведено зібраними під час розслідування доказами.
Наступних 8 років чоловік проведе за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників
Сьогодні, 17:35
Сім разів судимий волинянин, який зґвалтував 10-річну дівчинку, отримав 8 років в`язниці
Сьогодні, 17:15
Розповіли, чи причетні ЗСУ до вибухів у Криму
Сьогодні, 17:09
Росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС: влучили поряд зі сховищем джерел випромінювання
Сьогодні, 16:41
McDonald's відновлює роботу в Україні
Сьогодні, 16:31
Медіа