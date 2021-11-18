Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників

Сьогодні, 11 серпня, патрульні здійснили відпрацювання на авторинку у місті Луцьку.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Екіпаж поліцейських виявляв факти порушень правил дорожнього руху водіями, здійснював профілактичні бесіди та притягував до відповідальності порушників.Зокрема патрульні виявили такі порушення: не виконання водіями вимог дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено"; зупинка у місці, де відстань між розділювальною смугою і транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м; зупинка на перехресті; зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків.Під час перевірки документів у водіїв-порушників виявляли й інші адміністративні правопорушення, за які передбачена відповідальність, а саме: відсутність чинного поліса ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів, керування транспортними засобами з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу.На водіїв складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.