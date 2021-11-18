Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників
Сьогодні, 17:35
Сьогодні, 11 серпня, патрульні здійснили відпрацювання на авторинку у місті Луцьку.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Екіпаж поліцейських виявляв факти порушень правил дорожнього руху водіями, здійснював профілактичні бесіди та притягував до відповідальності порушників.
Зокрема патрульні виявили такі порушення: не виконання водіями вимог дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено"; зупинка у місці, де відстань між розділювальною смугою і транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м; зупинка на перехресті; зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків.
Під час перевірки документів у водіїв-порушників виявляли й інші адміністративні правопорушення, за які передбачена відповідальність, а саме: відсутність чинного поліса ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів, керування транспортними засобами з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу.
На водіїв складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Екіпаж поліцейських виявляв факти порушень правил дорожнього руху водіями, здійснював профілактичні бесіди та притягував до відповідальності порушників.
Зокрема патрульні виявили такі порушення: не виконання водіями вимог дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено"; зупинка у місці, де відстань між розділювальною смугою і транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м; зупинка на перехресті; зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків.
Під час перевірки документів у водіїв-порушників виявляли й інші адміністративні правопорушення, за які передбачена відповідальність, а саме: відсутність чинного поліса ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів, керування транспортними засобами з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу.
На водіїв складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ну, просто героїчне відпрацювання. Цікаво, чому не було таких відпрацювань поблизу сервісного центру в Струмівці, де скупчення автоиобілів було не менше, ніж на авторинку?
Вибір редактора
Останні новини
Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників
Сьогодні, 17:35
Сім разів судимий волинянин, який зґвалтував 10-річну дівчинку, отримав 8 років в`язниці
Сьогодні, 17:15
Розповіли, чи причетні ЗСУ до вибухів у Криму
Сьогодні, 17:09
Росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС: влучили поряд зі сховищем джерел випромінювання
Сьогодні, 16:41
McDonald's відновлює роботу в Україні
Сьогодні, 16:31
Медіа