Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників

Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників
Сьогодні, 11 серпня, патрульні здійснили відпрацювання на авторинку у місті Луцьку.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Екіпаж поліцейських виявляв факти порушень правил дорожнього руху водіями, здійснював профілактичні бесіди та притягував до відповідальності порушників.

Зокрема патрульні виявили такі порушення: не виконання водіями вимог дорожнього знаку 3.34 "Зупинку заборонено"; зупинка у місці, де відстань між розділювальною смугою і транспортним засобом, що зупинився, менше як 3 м; зупинка на перехресті; зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків.

Під час перевірки документів у водіїв-порушників виявляли й інші адміністративні правопорушення, за які передбачена відповідальність, а саме: відсутність чинного поліса ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів, керування транспортними засобами з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу.

На водіїв складали адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: авторинок, Луцьк
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Коментарі 1
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Ну, просто героїчне відпрацювання. Цікаво, чому не було таких відпрацювань поблизу сервісного центру в Струмівці, де скупчення автоиобілів було не менше, ніж на авторинку?
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