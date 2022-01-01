На Волині громаді повернули приміщення дитсадка, яке підприємець орендував під магазин
Сьогодні, 18:17
Прокуратура на Волині домоглася повернення громаді приміщення дитячого садочка вартістю 3 мільйони гривень.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах Доросинівської сільської ради і визнав недійсним договір оренди майна й зобов’язав підприємця, який орендував частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.
Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального закладу вартістю 3 млн грн передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".
Відтак у суді прокурори домоглися повернення приміщення громаді.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах Доросинівської сільської ради і визнав недійсним договір оренди майна й зобов’язав підприємця, який орендував частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.
Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального закладу вартістю 3 млн грн передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".
Відтак у суді прокурори домоглися повернення приміщення громаді.
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