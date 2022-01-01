На Волині громаді повернули приміщення дитсадка, яке підприємець орендував під магазин





Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.



Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах Доросинівської сільської ради і визнав недійсним договір оренди майна й зобов’язав підприємця, який орендував частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.



Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального закладу вартістю 3 млн грн передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".



Відтак у суді прокурори домоглися повернення приміщення громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура на Волині домоглася повернення громаді приміщення дитячого садочка вартістю 3 мільйони гривень.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах Доросинівської сільської ради і визнав недійсним договір оренди майна й зобов’язав підприємця, який орендував частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального закладу вартістю 3 млн грн передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".Відтак у суді прокурори домоглися повернення приміщення громаді.

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