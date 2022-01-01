На Волині громаді повернули приміщення дитсадка, яке підприємець орендував під магазин

На Волині громаді повернули приміщення дитсадка, яке підприємець орендував під магазин
Прокуратура на Волині домоглася повернення громаді приміщення дитячого садочка вартістю 3 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах Доросинівської сільської ради і визнав недійсним договір оренди майна й зобов’язав підприємця, який орендував частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.

Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального закладу вартістю 3 млн грн передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".

Відтак у суді прокурори домоглися повернення приміщення громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, оренда, дитячий садочок, магазин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни розміщують «гради» у дворах українців і використовують людей як заручників, – Подоляк
Сьогодні, 19:22
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 169-тий день війни. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:50
На Волині громаді повернули приміщення дитсадка, яке підприємець орендував під магазин
Сьогодні, 18:17
Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників
Сьогодні, 17:35
Сім разів судимий волинянин, який зґвалтував 10-річну дівчинку, отримав 8 років в`язниці
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка
26 липень, 15:00
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків
24 травень, 13:40
У місті на Волині горів магазин. ФОТО У місті на Волині горів магазин. ФОТО
28 квітень, 10:29
Двоє волинян незаконно використовували землю: з них хочуть стягнути 165 тисяч плати Двоє волинян незаконно використовували землю: з них хочуть стягнути 165 тисяч плати
15 лютий, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни розміщують «гради» у дворах українців і використовують людей як заручників, – Подоляк
Сьогодні, 19:22
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на 169-тий день війни. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині громаді повернули приміщення дитсадка, яке підприємець орендував під магазин
Сьогодні, 18:17
 0
Рейд на авторинку: у Луцьку виявили водіїв-порушників
Сьогодні, 17:35
 0
Сім разів судимий волинянин, який зґвалтував 10-річну дівчинку, отримав 8 років в`язниці
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8