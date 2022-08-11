Росіяни розміщують «гради» у дворах українців і використовують людей як заручників, – Подоляк
Сьогодні, 19:22
Російські військові розміщують свої "гради" у дворах житлових будинків українців і обстрілюють сусідні міста, використовуючи місцевих мешканців як заручників.
Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише LB.ua.
"Будні війни. Російські військові розміщують у дворах житлових будинків "гради" та обстрілюють сусідні міста, використовуючи мешканців як заручників. Підкажіть, Amnesty International вже випустила черговий клікбейтний алармістський звіт? Чи продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається?", – зазначив Подоляк.
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.
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Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише LB.ua.
"Будні війни. Російські військові розміщують у дворах житлових будинків "гради" та обстрілюють сусідні міста, використовуючи мешканців як заручників. Підкажіть, Amnesty International вже випустила черговий клікбейтний алармістський звіт? Чи продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається?", – зазначив Подоляк.
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.
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