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Росіяни розміщують «гради» у дворах українців і використовують людей як заручників, – Подоляк

Росіяни розміщують «гради» у дворах українців і використовують людей як заручників, – Подоляк
Російські військові розміщують свої "гради" у дворах житлових будинків українців і обстрілюють сусідні міста, використовуючи місцевих мешканців як заручників.

Про це повідомив у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише LB.ua.

"Будні війни. Російські військові розміщують у дворах житлових будинків "гради" та обстрілюють сусідні міста, використовуючи мешканців як заручників. Підкажіть, Amnesty International вже випустила черговий клікбейтний алармістський звіт? Чи продовжуємо робити вигляд, що нічого не відбувається?", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому йдеться про те, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.


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Теги: Росія, Україна, війна
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