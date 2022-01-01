Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 серпня
У Луцьку 12 серпня хмарна погода буде триматися до самого вечора. Замість дощу із грозами, що розпочнеться вранці, у другій половині дня буде дрібний дощ, який продовжуватиметься до завершення дня.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 15°С, вдень коливатиметься між позначками 21 - 23°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 21°С.

На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 10-15° тепла, вдень 21-26° тепла.


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Теги: Луцьк, Волинь, погода
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