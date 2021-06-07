На Волині відбувся Всеукраїнський чемпіонат з веслування на байдарках і каное

На Волині відбувся 36 Всеукраїнський меморіал з веслування на байдарках і каное пам’яті чемпіонки України Галини Зуб.Про це повідомляють у Волинській обласній раді.Традиційно змагання відбуваються в Шацьку і присвячені пам’яті чемпіонки України Галини Зуб - неодноразової призерки Спартакіади України, переможниці численних республіканських та міжнародних стартів. Її тричі обирали найкращою спортсменкою Волині. Життя веслувальниці трагічно обірвалося під час тренувальних зборів на Дніпропетровщині. Відтоді у Шацьку змагання з веслування почали проводити у пам’ять про славну землячку.Доки жила мама Галини Зуб, вона завжди була присутня на змаганнях, зараз за учасників вболівали брат Василь і сестра Люба, яка також майстер спорту і тренер з веслування.Щоразу на чемпіонат з’їжджаються юні спортсмени з усієї України. Тепер же географія і кількість учасників через війну обмежена. Прибули 126 юнаків і дівчат з Полтави, Львівщини, Івано-Франківщини, Рівного, Луцька, Ковеля і, звичайно, Шацька.Співорганізатором змагань цьогоріч виступив Волинський осередок Національного олімпійського комітету України.Учасників чемпіонату привітав очільник Волиньради, голова обласного відділення НОКУ Григорій Недопад: «Ці змагання дали блискучий старт багатьом відомим спортсменам. Шацькі перегони стали першими у спортивній кар'єрі учасниці Олімпійських ігор Повх Марії, учасників Чемпіонатів світу Юрія Вандюка та Андрія Рибачка. Ви маєте на кого рівнятися, вірте у свої сили, перемагайте, підкорюйте водні траси і чемпіонські вершини, славте Волинь і Україну на світовій спортивній арені!», - звернувся він до юних веслувальників.