На Волині відновлюють будинок, в який влучили уламки зенітної ракети. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомляє Романа Троцюка.



Гроші на відновлення зруйнованого будинку збирала місцева громадська організація Зі слів голови, на державну підтримку за зруйноване житло вирішили не чекати, тому почали роботи власними силами.



У зруйнованому будинку мешкали дві родини. Батько Наталія Хвіць загинув через падіння уламків ракети. Нині жінка щодня допомагає лагодити батьківську хату.



Наталія Хвіць приходить на будівництво щодня. Суспільне Луцьк

"Будинок цей все життя батьки наживали. І нічого не збереглося, все геть пішло, тут неможливо жити, стелі попадали, стіни потріскали, все ремонтувати треба", – говорить жінка. Матір вона тимчасово прихистила у своїй хаті.



Катерина Ломазюк, господиня другої частини хати, нині мешкає в старій оселі покійної матері. Каже: відновлювати зруйнований будинок допомагають люди, дещо купують самі.



"Районна адміністрація дала ліс безкоштовно, накриття. А решту купували поки за свої гроші. Дали ще блоки, не знаю, накладну ми ще не бачили, нікому не платили – не знаємо, хто ті блоки дав, хто за них заплатить", – каже господиня.



Допомагає відновити житло людям бригада волонтерів. Чоловіки мають досвід роботи на будівництві і не змогли бути осторонь чужого горя, – каже Григорій Лукашук. Додає: "наша праця безплатна, того що це біда людям, переживання їм і самі переживаємо. Кладка, штукатурка, там ще багато роботи".



Роботи на даху планують завершити з дня на день. Суспільне Луцьк

Нині чоловіки перекривають дах будинку. Покрівлю почали відновлювати три дні тому. Роботи вже майже завершили.



Як розповів Дубівський сільський голова Роман Троцюк, з дня на день у селі чекають на надходження 200-т тисяч із обласного бюджету. Їх теж витратять на відновлення будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Дубове Ковельського району відновлюють будинок, на який 25 липня впали уламки ракети після збиття білоруського безпілотника. Стіни та стелю лагодять волонтери та односельці.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на слова Дубівського сільського головиГроші на відновлення зруйнованого будинку збирала місцева громадська організація Зі слів голови, на державну підтримку за зруйноване житло вирішили не чекати, тому почали роботи власними силами.У зруйнованому будинку мешкали дві родини. Батько Наталія Хвіць загинув через падіння уламків ракети. Нині жінка щодня допомагає лагодити батьківську хату.Наталія Хвіць приходить на будівництво щодня. Суспільне Луцьк"Будинок цей все життя батьки наживали. І нічого не збереглося, все геть пішло, тут неможливо жити, стелі попадали, стіни потріскали, все ремонтувати треба", – говорить жінка. Матір вона тимчасово прихистила у своїй хаті.Катерина Ломазюк, господиня другої частини хати, нині мешкає в старій оселі покійної матері. Каже: відновлювати зруйнований будинок допомагають люди, дещо купують самі."Районна адміністрація дала ліс безкоштовно, накриття. А решту купували поки за свої гроші. Дали ще блоки, не знаю, накладну ми ще не бачили, нікому не платили – не знаємо, хто ті блоки дав, хто за них заплатить", – каже господиня.Допомагає відновити житло людям бригада волонтерів. Чоловіки мають досвід роботи на будівництві і не змогли бути осторонь чужого горя, – каже Григорій Лукашук. Додає: "наша праця безплатна, того що це біда людям, переживання їм і самі переживаємо. Кладка, штукатурка, там ще багато роботи".Роботи на даху планують завершити з дня на день. Суспільне ЛуцькНині чоловіки перекривають дах будинку. Покрівлю почали відновлювати три дні тому. Роботи вже майже завершили.Як розповів Дубівський сільський голова Роман Троцюк, з дня на день у селі чекають на надходження 200-т тисяч із обласного бюджету. Їх теж витратять на відновлення будинку.

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