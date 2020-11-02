На Волині неповнолітній мотоцикліст спричинив ДТП
Сьогодні, 22:13
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього керманича мотоцикла.
Аварія сталася на дорозі сполученням Горохів-Радехів, - пише "Волинь-нова".
Учасниками автопригоди стали власник автівки ГАЗ 2410, житель с. Цегів Мар’янівської територіальної громади, й 17-річний горохівчанин, який рухався мотоциклом «Forte» в попутному напрямку.
Як з’ясували працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУП у Волинській області, неповнолітній кермувальник не вибрав безпечної швидкості руху й не впорався з керуванням. Внаслідок падіння інший неповнолітній пасажир залізного коня потрапив у лікарню з переломом. У лікарні знаходиться й водій автомобіля ГАЗ.
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Аварія сталася на дорозі сполученням Горохів-Радехів, - пише "Волинь-нова".
Учасниками автопригоди стали власник автівки ГАЗ 2410, житель с. Цегів Мар’янівської територіальної громади, й 17-річний горохівчанин, який рухався мотоциклом «Forte» в попутному напрямку.
Як з’ясували працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУП у Волинській області, неповнолітній кермувальник не вибрав безпечної швидкості руху й не впорався з керуванням. Внаслідок падіння інший неповнолітній пасажир залізного коня потрапив у лікарню з переломом. У лікарні знаходиться й водій автомобіля ГАЗ.
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