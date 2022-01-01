До 40% російських офіцерів, які планували вторгнення в Україну, перебувають у РФ під слідством, – Генштаб ЗСУ





Про це Олексій Громов на брифінгу 11 серпня, пише Громадське.



Він зазначив, що в Росії тривають репресивні заходи стосовно найвищого та старшого офіцерського складу збройних сил Росії через провали стратегічних планів у війні з Україною.



«За наявними даними, міністр оборони РФ Шойгу та начальник генштабу РФ генерал Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військового керівництва», — каже Громов.



Він також зазначив, що окупанти продовжують спроби поповнити свої втрати та комплектувати свої резерви. Але більшість особового складу, що формується, складається з так званих добровольців (60%) та військовослужбовців, які вже брали участь у бойових діях на території України (40%).



Громов додав, що на тимчасово окупованій території Луганської області триває примусова мобілізація населення.

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