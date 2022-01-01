На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка

На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка
Прокуратура на Волині наполягає на поверненні громаді приміщення дитячого садочка.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Доросинівської сільської ради, аби визнати недійсним договір оренди майна й зобов’язати підприємця, який орендує частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.

Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального
закладу передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".

Відтак у суді прокурори наполягатимуть на поверненні приміщення
громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, прокуратура, дитячий садочок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини, готуються до контрнаступу ЗСУ, – Федоров
Сьогодні, 15:16
На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка
Сьогодні, 15:00
Волинські лісівники прокоментували підозру, висунуту ДБР, щодо 39 мільйонів збитків державі
Сьогодні, 14:58
На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:44
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця
Сьогодні, 14:33
Схожі новини
На Волині 38-річний чоловік спалив 14 га лісу На Волині 38-річний чоловік спалив 14 га лісу
22 липень, 11:15
Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв ДТП Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв ДТП
13 липень, 18:10
На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів На Волині державі повернули особливо цінні землі, які коштують понад 50 мільйонів
07 липень, 16:00
На Волині за шахрайство судитимуть білоруса На Волині за шахрайство судитимуть білоруса
04 липень, 19:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини, готуються до контрнаступу ЗСУ, – Федоров
Сьогодні, 15:16
 0
На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка
Сьогодні, 15:00
 0
Волинські лісівники прокоментували підозру, висунуту ДБР, щодо 39 мільйонів збитків державі
Сьогодні, 14:58
 0
На заході України оголосили штормове попередження
Сьогодні, 14:44
 0
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця
Сьогодні, 14:33
 0
Медіа
відео
1/8