На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка

Прокуратура на Волині наполягає на поверненні громаді приміщення дитячого садочка.Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Доросинівської сільської ради, аби визнати недійсним договір оренди майна й зобов’язати підприємця, який орендує частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчальногозакладу передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".Відтак у суді прокурори наполягатимуть на поверненні приміщеннягромаді.