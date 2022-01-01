На Волині прокуратура вимагає повернути громаді приміщення дитячого садочка
Сьогодні, 15:00
Прокуратура на Волині наполягає на поверненні громаді приміщення дитячого садочка.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Доросинівської сільської ради, аби визнати недійсним договір оренди майна й зобов’язати підприємця, який орендує частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.
Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального
закладу передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".
Відтак у суді прокурори наполягатимуть на поверненні приміщення
громаді.
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Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Луцька окружна прокуратура звернулася до Господарського суду області із позовом в інтересах держави в особі Доросинівської сільської ради, аби визнати недійсним договір оренди майна й зобов’язати підприємця, який орендує частину приміщення дитячого садочка у селі Щурин Луцького району під магазин господарчих товарів, повернути його громаді.
Прокурори з`ясували, що унаслідок порушень, допущених під час передачі майна в оренду, частину приміщення дошкільного навчального
закладу передано суб’єкту господарювання для здійснення діяльності, ніяк не пов’язаної з освітньою, що прямо заборонено Законом України "Про освіту".
Відтак у суді прокурори наполягатимуть на поверненні приміщення
громаді.
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