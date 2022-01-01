У будинку, який вщент розтрощило уламками у Дубовому, жили люди з Харкова
Сьогодні, 15:37
У будинку, на який впали уламки зенітної ракети, що збивала ворожу ціль, жили мешканці Харкова. Вони приїхали до родичів-волинян, бо їхнє житло було пошкоджене рашистами, але і тут їх наздогнала війна. Станом на ранок 26 липня двоє дорослих досі перебувають в лікарні через травми. Трьох дітей, які на момент падіння уламків перебували в будинку, після огляду та надання меддопомоги відпустили додому.
Про це розповіла Суспільному керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен.
Трьох дітей, які на момент падіння уламків перебували в будинку, після огляду та надання меддопомоги відпустили додому. Двоє з них – переселенці. "У дітей був стан переляку. Двоє з них приїхали в Дубове з Харкова, ховаючись від тих бомбардувань", – каже керівниця РВА.
Що до дорослих, то один із травмованих нині в травматології. У нього лікарі діагностували перелом ребер та і лопатки. Ще один чоловік – в хірургічному відділенні з переломом гомілки.
Зі слів Ольги Черен, один із травмованих чоловіків – рідний брат загиблого. Обоє перебували в гаражі, який повністю зруйнований внаслідок падіння уламків ракети.
Загиблого жителя села Дубове ховатимуть сьогодні, 26 липня. Йому було 70 років.
Для тих, хто має можливість і бажання фінансово підтримати родини, що постраждали через інцидент, оприлюднили реквізити:
Картка голови ГО "Діємо Вже"
4246001003556663
4731219619194701
Нагадаємо, учора, 25 липня, на Волині сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, але, на жаль, це коштувало людського життя. Загинув 66-річний чоловік. Дещо згодом стало відомо, що госпіталізували п'ятьох людей. Їм надали медичну допомогу і після цього у медзакладі продовжують лікування двоє людей. Дещо згодом стало відомо, що безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.
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Про це розповіла Суспільному керівниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен.
Трьох дітей, які на момент падіння уламків перебували в будинку, після огляду та надання меддопомоги відпустили додому. Двоє з них – переселенці. "У дітей був стан переляку. Двоє з них приїхали в Дубове з Харкова, ховаючись від тих бомбардувань", – каже керівниця РВА.
Що до дорослих, то один із травмованих нині в травматології. У нього лікарі діагностували перелом ребер та і лопатки. Ще один чоловік – в хірургічному відділенні з переломом гомілки.
Зі слів Ольги Черен, один із травмованих чоловіків – рідний брат загиблого. Обоє перебували в гаражі, який повністю зруйнований внаслідок падіння уламків ракети.
Загиблого жителя села Дубове ховатимуть сьогодні, 26 липня. Йому було 70 років.
Для тих, хто має можливість і бажання фінансово підтримати родини, що постраждали через інцидент, оприлюднили реквізити:
Картка голови ГО "Діємо Вже"
4246001003556663
4731219619194701
Нагадаємо, учора, 25 липня, на Волині сили протиповітряної оборони збили ворожі цілі, але, на жаль, це коштувало людського життя. Загинув 66-річний чоловік. Дещо згодом стало відомо, що госпіталізували п'ятьох людей. Їм надали медичну допомогу і після цього у медзакладі продовжують лікування двоє людей. Дещо згодом стало відомо, що безпілотники перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.
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