 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі

Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі
25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.

Два ворожих БПЛА було знищено.

Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У війні з Росією загинув захисник із Волині Максим Онуфрієнко
Сьогодні, 15:08
Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР
Сьогодні, 14:15
За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Сьогодні, 13:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі
Сьогодні, 15:45
Вибухи на Волині: збили ворожі цілі, загинула людина. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:11
У війні з Росією загинув захисник із Волині Максим Онуфрієнко
Сьогодні, 15:08
Євробачення-2023 пройде у Великобританії замість України, – EBU
Сьогодні, 14:45
За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв
Сьогодні, 14:24
Схожі новини
У війні з Росією загинув захисник із Волині Максим Онуфрієнко У війні з Росією загинув захисник із Волині Максим Онуфрієнко
Сьогодні, 15:08
За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових
Сьогодні, 11:20
У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети
24 липень, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі
Сьогодні, 15:45
 0
Вибухи на Волині: збили ворожі цілі, загинула людина. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:11
 0
У війні з Росією загинув захисник із Волині Максим Онуфрієнко
Сьогодні, 15:08
 0
Євробачення-2023 пройде у Великобританії замість України, – EBU
Сьогодні, 14:45
 0
За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв
Сьогодні, 14:24
 0
Медіа
відео
1/8