Здійснювали розвідку: БПЛА, які збили на Волині, перетнули повітряний простір України з боку Білорусі
Сьогодні, 15:45
25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.
Два ворожих БПЛА було знищено.
Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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Про це повідомили у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.
Два ворожих БПЛА було знищено.
Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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