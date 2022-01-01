У війні з Росією загинув захисник із Волині Максим Онуфрієнко

Максим Онуфрієнко із села Литовеж Володимир-Волинського району.



Про це Олена Касянчук.



"Знову пекучий біль ятрить наші згорьовані серця. Громада втратила ще одного мужнього, сильного, молодого захисника. У жорстокій війні з російським агресором віддав своє життя Онуфрієнко Максим, житель села Литовеж. Низько вклоняємося в скорботі. Щирі співчуття сім’ї та рідним загиблого. Дату прибуття тіла та деталі щодо похорону повідомлю згодом", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинувіз села Литовеж Володимир-Волинського району.Про це повідомила голова Литовезької територіальної громади"Знову пекучий біль ятрить наші згорьовані серця. Громада втратила ще одного мужнього, сильного, молодого захисника. У жорстокій війні з російським агресором віддав своє життя Онуфрієнко Максим, житель села Литовеж. Низько вклоняємося в скорботі. Щирі співчуття сім’ї та рідним загиблого. Дату прибуття тіла та деталі щодо похорону повідомлю згодом", - йдеться в повідомленні.

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