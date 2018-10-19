Вибухи на Волині: збили ворожі цілі, загинула людина. ОФІЦІЙНО

Вибухи на Волині: збили ворожі цілі, загинула людина. ОФІЦІЙНО
Мешканці деяких населених пунктів на Волині 25 липня повідомили про те, що чули звуки вибухів.

У соцмережах з’явилося чимало версій, чуток та здогадок.

У коментарі з приводу цієї ситуації у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. Вони збили ворожі цілі, але, на жаль, це коштувало людського життя.

"Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки. На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо", - написав у своєму телеграм-каналі керівник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Вкотре закликаємо своїх читачів черпати інформацію лише з надійних джерел та перестати довіряти сумнівним телеграм-каналам, які публікують чутки та фейки, провокуючи паніку.


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Теги: вибухи, Волинь
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