Євробачення-2023 пройде у Великобританії замість України, – EBU





Про це повідомляється на сайті EBU, пише



"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести конкурс пісні Євробачення у Великобританії в 2023 році", - сказав Мартін Остердаль, виконавчий директор конкурсу.



Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький додав, що наступного року конкурс пісні буде не в Україні, а на підтримку України.



"Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати цій події український дух і ще раз об'єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей миру, підтримки, прославлення різноманітності і таланту", - сказав він.



Відзначається, що Україна, як країна-переможець Євробачення-2022, автоматично вийде в гранд-фінал майбутнього конкурсу.



Нагадаємо,



Пов'язано це з тим, що мирні міста України перебувають під постійними обстрілами з боку Росії, тому неможливо гарантувати безпеку учасникам і глядачам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році Україна здобула перемогу на масштабному пісенному конкурсі Євробачення. Відповідно в 2023 році конкурс повинен був відбутися саме в нашій країні. Але було прийнято рішення змінити місце в цілях безпеки, оскільки в Україні йде розв'язана РФ війна.Про це повідомляється на сайті EBU, пише УНІАН "Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести конкурс пісні Євробачення у Великобританії в 2023 році", - сказав, виконавчий директор конкурсу.Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Українидодав, що наступного року конкурс пісні буде не в Україні, а на підтримку України."Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати цій події український дух і ще раз об'єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей миру, підтримки, прославлення різноманітності і таланту", - сказав він.Відзначається, що Україна, як країна-переможець Євробачення-2022, автоматично вийде в гранд-фінал майбутнього конкурсу.Нагадаємо, у 2022 році на Євробаченні здобула перемогу українська група Kalush Orchestra . Попри те, що, згідно з правилами, приймати наступний пісенний конкурс повинна Україна, це право передали Великобританії.Пов'язано це з тим, що мирні міста України перебувають під постійними обстрілами з боку Росії, тому неможливо гарантувати безпеку учасникам і глядачам.

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