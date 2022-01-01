Євробачення-2023 пройде у Великобританії замість України, – EBU

Євробачення-2023 пройде у Великобританії замість України, – EBU
У 2022 році Україна здобула перемогу на масштабному пісенному конкурсі Євробачення. Відповідно в 2023 році конкурс повинен був відбутися саме в нашій країні. Але було прийнято рішення змінити місце в цілях безпеки, оскільки в Україні йде розв'язана РФ війна.

Про це повідомляється на сайті EBU, пише УНІАН.

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести конкурс пісні Євробачення у Великобританії в 2023 році", - сказав Мартін Остердаль, виконавчий директор конкурсу.

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Микола Чернотицький додав, що наступного року конкурс пісні буде не в Україні, а на підтримку України.

"Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати цій події український дух і ще раз об'єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей миру, підтримки, прославлення різноманітності і таланту", - сказав він.

Відзначається, що Україна, як країна-переможець Євробачення-2022, автоматично вийде в гранд-фінал майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, у 2022 році на Євробаченні здобула перемогу українська група Kalush Orchestra. Попри те, що, згідно з правилами, приймати наступний пісенний конкурс повинна Україна, це право передали Великобританії.

Пов'язано це з тим, що мирні міста України перебувають під постійними обстрілами з боку Росії, тому неможливо гарантувати безпеку учасникам і глядачам.

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Теги: Україна, Євробачення, Великобританія
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