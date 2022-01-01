Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР





Про це у коментарі The Washingtom Post повідомив командир батальйону 93 бригади Холодний Яр Богдан Дмитрук, інформує



За його словами, удар по російському складу боєприпасів в Ізюмі вдесятеро зменшив обстріл окупантів.



Дмитрук заявив, що лише в його батальйоні кількість убитих і поранених різко скоротилася порівняно з тим, коли у квітні його бійці перебралися на Ізюмський напрямок.



"Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів. Вони не мають уявлення, де розташований HIMARS", - заявив комбат.



Він зазначив, що зниження обстрілів пов'язане з економією боєприпасів противником після руйнування складу, а також страхом окупантів, що стрілянина з артилерії викличе вогонь у відповідь з HIMARS по їхніх позиціях.



Водночас Дмитрук наголосив, що росіяни, ймовірно, пристосовуються до HIMARS, переміщуючи свої склади з боєприпасами углиб окупованої території.



Нагадаємо, HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знищення складу боєприпасів в Ізюмі на Харківщині з ракетної системи HIMARS допомогло суттєво скоротити обстріли українських позицій.Про це у коментарі The Washingtom Post повідомив командир батальйону 93 бригади Холодний Яр, інформує Цензор.НЕТ За його словами, удар по російському складу боєприпасів в Ізюмі вдесятеро зменшив обстріл окупантів.Дмитрук заявив, що лише в його батальйоні кількість убитих і поранених різко скоротилася порівняно з тим, коли у квітні його бійці перебралися на Ізюмський напрямок."Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів. Вони не мають уявлення, де розташований HIMARS", - заявив комбат.Він зазначив, що зниження обстрілів пов'язане з економією боєприпасів противником після руйнування складу, а також страхом окупантів, що стрілянина з артилерії викличе вогонь у відповідь з HIMARS по їхніх позиціях.Водночас Дмитрук наголосив, що росіяни, ймовірно, пристосовуються до HIMARS, переміщуючи свої склади з боєприпасами углиб окупованої території.Нагадаємо, HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.

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