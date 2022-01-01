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Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР

Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР
Знищення складу боєприпасів в Ізюмі на Харківщині з ракетної системи HIMARS допомогло суттєво скоротити обстріли українських позицій.

Про це у коментарі The Washingtom Post повідомив командир батальйону 93 бригади Холодний Яр Богдан Дмитрук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, удар по російському складу боєприпасів в Ізюмі вдесятеро зменшив обстріл окупантів.

Дмитрук заявив, що лише в його батальйоні кількість убитих і поранених різко скоротилася порівняно з тим, коли у квітні його бійці перебралися на Ізюмський напрямок.

"Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів. Вони не мають уявлення, де розташований HIMARS", - заявив комбат.

Він зазначив, що зниження обстрілів пов'язане з економією боєприпасів противником після руйнування складу, а також страхом окупантів, що стрілянина з артилерії викличе вогонь у відповідь з HIMARS по їхніх позиціях.

Водночас Дмитрук наголосив, що росіяни, ймовірно, пристосовуються до HIMARS, переміщуючи свої склади з боєприпасами углиб окупованої території.

Нагадаємо, HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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