Медбатальйон «Госпітальєри» збирає кошти на 10 000 джгутів-турнікетів для поранених

Медичний добровольчий батальйон “Госпітальєри”, що займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених воїнів з фронту, оголошує збір коштів на 10 000 джгутів-турнікетів.Про це виданню розповіли у пресслужбі батальйону.Медичний джгут-турнікет використовується для тимчасової зупинки кровотечі з верхніх і нижніх кінцівок. Він допомагає швидко перекрити кровотік і стабілізувати стан потерпілого. Допомагає запобігти крововтраті та врятувати життя.“За нашою статистикою саме поранення в кінцівки є найчастішими. В перші ж секунди надважливо зупинити кровотечу, – написала Яна Зінкевич – командир Медичного батальйону “Госпітальєри”, на своїй сторінці у Facebook. – Джгут-турнікет – найкращій та вкрай необхідний засіб для цього. Щодня на фронті, на передовій ми потребуємо сотні таких турнікетів. Вони є дуже дорогими, тому запрошую всіх доєднатися до збору. Чим більше закупимо турнікетів, тим більше врятуємо життів. Зробити це ми можемо разом. Заздалегідь всім дякую!”На залучені кошти будуть придбані джгути-турнікети американського виробника CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 останнього покоління, які вже добре зарекомендували себе на фронті.“Це найсучасніша модернізована версія турнікета – одного з найкращих засобів для зупинки життєзагрозливих кровотеч кінцівок, – розповідає Оксана Гуляєва, директор благодійного фонду “Можемо разом”, що займається модеруванням збору коштів. – Військовослужбовці США та інших країн-союзників альянсу НАТО, співробітники приватних військових компаній також використовують саме цю модель. Те, що роблять Госпітальєри неоціненно, тож ми всі разом повинні допомогти їм рятувати життя наших Захисників.”Зробити внесок можна дуже легко, майже у два кліки, на спеціальній онлайн-платформі для подолання гуманітарної катастрофи, спровокованої воєнними діями на території України –