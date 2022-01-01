За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза

Сергій Радіоза.



Про це Борис Карпус.



"Війна знову забрала життя нашого захисника, жителя села Гряди Сергія Радіози. Вся Нововолинська громада глибоко сумує і схиляється перед подвигом Героя. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам. Інформація щодо прибуття тіла і похорону буде згодом. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомив Нововолинський міський голова"Війна знову забрала життя нашого захисника, жителя села Гряди Сергія Радіози. Вся Нововолинська громада глибоко сумує і схиляється перед подвигом Героя. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам. Інформація щодо прибуття тіла і похорону буде згодом. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

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