 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза

За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Сергій Радіоза.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Війна знову забрала життя нашого захисника, жителя села Гряди Сергія Радіози. Вся Нововолинська громада глибоко сумує і схиляється перед подвигом Героя. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам. Інформація щодо прибуття тіла і похорону буде згодом. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР
Сьогодні, 14:15
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Сьогодні, 13:00
СБУ затримала киянина, який співпрацював з ворогом та збирав дані про військових і тероборону
Сьогодні, 12:40
«За сім років служби такої жорстокості і масовості не бачив ніде»: волинський криміналіст про відрядження в Бучу
Сьогодні, 12:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР
Сьогодні, 14:15
Медбатальйон «Госпітальєри» збирає кошти на 10 000 джгутів-турнікетів для поранених
Сьогодні, 14:05
За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
В Україні може з'явитися єдина екстрена служба «112»
Сьогодні, 13:36
Пояснили, від чого залежать терміни строкової служби та служби за контрактом
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових Волинські волонтери-хіміки готують лікувальні мазі для військових
Сьогодні, 11:20
У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети У Луцьку сапери навчали дітей розрізняти вибухонебезпечні предмети
24 липень, 08:30
Щотижня на «передову»: історія водія-волонтера з Луцька Щотижня на «передову»: історія водія-волонтера з Луцька
24 липень, 01:36
На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком На Волині попрощались із Героєм Сергієм Власюком
22 липень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв
Сьогодні, 14:24
 0
Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР
Сьогодні, 14:15
 0
Медбатальйон «Госпітальєри» збирає кошти на 10 000 джгутів-турнікетів для поранених
Сьогодні, 14:05
 0
За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
 0
В Україні може з'явитися єдина екстрена служба «112»
Сьогодні, 13:36
 0
Медіа
відео
1/8