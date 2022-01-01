За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Сергій Радіоза.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Війна знову забрала життя нашого захисника, жителя села Гряди Сергія Радіози. Вся Нововолинська громада глибоко сумує і схиляється перед подвигом Героя. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам. Інформація щодо прибуття тіла і похорону буде згодом. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Війна знову забрала життя нашого захисника, жителя села Гряди Сергія Радіози. Вся Нововолинська громада глибоко сумує і схиляється перед подвигом Героя. Щирі співчуття рідним, друзям і побратимам. Інформація щодо прибуття тіла і похорону буде згодом. Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Сьогодні, 13:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР
Сьогодні, 14:15
За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
В Україні може з'явитися єдина екстрена служба «112»
Сьогодні, 13:36
Медіа