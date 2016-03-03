Пояснили, від чого залежать терміни строкової служби та служби за контрактом





Про це йдеться на



Строки військової служби



Термін строкової військової служби становить:



Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців.



Для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.



Для громадян України, які були призвані на військову службу, встановлюються такі строки:



Для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців.



Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.



Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.



Строки служби за контрактом



Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, згідно зі статтею 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу встановлюються такі терміни:



Для осіб рядового складу – 3 роки.



Для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.



Для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.



Для офіцерського складу:



Військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи (фахами льотного складу авіації – 10 років; іншими спеціальностями – 5 років).



Громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років.



Для інших громадян – від 1 до 5 років.



Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом:



Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на 3 роки.



Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від 3 до 5 років.



Для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.



Подовження контракту відбувається винятково за згодою військовослужбовця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Термін, на який мобілізують військовозобов'язаних, та скільки військовослужбовець перебуватиме у лавах ЗСУ залежить від його звання та інших чинників.Про це йдеться на сайті Безплатної правової допомоги, передає ТСН.Термін строкової військової служби становить:Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців.Для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.Для громадян України, які були призвані на військову службу, встановлюються такі строки:Для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців.Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, згідно зі статтею 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу встановлюються такі терміни:Для осіб рядового складу – 3 роки.Для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років.Для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.Для офіцерського складу:Військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи (фахами льотного складу авіації – 10 років; іншими спеціальностями – 5 років).Громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років.Для інших громадян – від 1 до 5 років.Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на 3 роки.Для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від 3 до 5 років.Для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.Подовження контракту відбувається винятково за згодою військовослужбовця.

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