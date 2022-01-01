В Україні може з'явитися єдина екстрена служба «112»

В Україні може з'явитися єдина екстрена служба «112»
У Верховній раді зареєстрований законопроєкт щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Відсутність єдиного центру зараз не дозволяє залучати декілька служб у разі виникнення екстрених ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №7581.

Проєкт пропонує:

• створення єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що дозволить забезпечити належний рівень надання екстреної допомоги населенню в разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій;

• організація прийому звернень до екстрених служб за принципом "єдиного вікна", що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112;

• забезпечення Служби 112 та оперативно-диспетчерських служб (101, 102, 103, 104), цілодобовим онлайн-доступом до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них;

• надання екстреним службам права автоматично отримувати інформацію про місцезнаходження абонента (дані геолокації) та впровадження обов’язку постачальників електронних комунікацій надавати екстреним службам таку інформацію.

Як зазначається пояснювальній записці до проєкту, з 24 лютого навантаження на служби екстреної допомоги населенню різко зросло. Так, середня кількість щоденних екстрених викликів до служб 101 та 102 з часу введення в Україні воєнного стану зросла на 45%.

Основними причинами, які не дозволяють значно підвищити ефективність надання екстреної допомоги, є:

• високе навантаження на екстрені служби, втрата часу від надходження виклику до початку надання допомоги постраждалим та недоліки в організації взаємодії - одна з головних причин високої смертності в разі настання екстрених ситуацій;

• відсутність єдиного центру прийняття та обробки екстрених викликів, що не дозволяє залучати декілька екстрених служб у разі виникнення екстрених ситуацій.

"Для усунення цих недоліків необхідно запровадити систему швидкого реагування, що скоротить час реагування на небезпечні ситуації та підвищить ефективність підрозділів екстреної допомоги населенню", - йдеться в документі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Екстрена служба 112, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медбатальйон «Госпітальєри» збирає кошти на 10 000 джгутів-турнікетів для поранених
Сьогодні, 14:05
За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
В Україні може з'явитися єдина екстрена служба «112»
Сьогодні, 13:36
Пояснили, від чого залежать терміни строкової служби та служби за контрактом
Сьогодні, 13:10
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Майже 250 тисяч переселенців не отримали виплати: Верещук розповіла, що робити Майже 250 тисяч переселенців не отримали виплати: Верещук розповіла, що робити
Сьогодні, 05:59
Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ
24 липень, 19:19
США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS США не надають Україні далекобійні снаряди для HIMARS
21 липень, 03:43
Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію
21 липень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв
Сьогодні, 14:24
 0
Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, – комбат 93-ї ОМБР
Сьогодні, 14:15
 0
Медбатальйон «Госпітальєри» збирає кошти на 10 000 джгутів-турнікетів для поранених
Сьогодні, 14:05
 0
За незалежність України загинув Герой з Волині Сергій Радіоза
Сьогодні, 13:54
 0
В Україні може з'явитися єдина екстрена служба «112»
Сьогодні, 13:36
 0
Медіа
відео
1/8