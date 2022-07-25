Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Сьогодні, 13:00
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Руслана Демченка.
Відповідний указ №528 опубліковано на сайті Офісу президента, пише LB.ua.
"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. До цього з вересня 2014 року він був радником попереднього президента - Петра Порошенка. За часів Віктора Януковича Демченко був першим заступником голови МЗС України. Він займався російським напрямком і лобіював "харківські угоди".
Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО в червні 2020 року.
У 2018-2019 роках Демченко тимчасово заміняв Леоніда Кучму на чолі української частини Тристоронньої контактної групи.
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Відповідний указ №528 опубліковано на сайті Офісу президента, пише LB.ua.
"Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Демченко був радником Зеленського з 23 липня 2019 року. До цього з вересня 2014 року він був радником попереднього президента - Петра Порошенка. За часів Віктора Януковича Демченко був першим заступником голови МЗС України. Він займався російським напрямком і лобіював "харківські угоди".
Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО в червні 2020 року.
У 2018-2019 роках Демченко тимчасово заміняв Леоніда Кучму на чолі української частини Тристоронньої контактної групи.
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