За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв

За вихідні у Луцьку спіймали 6 п'яних водіїв
За вихідні дні патрульні виявили у місті Луцьку 6-х керманичів в стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрулюючи на вулиці Гребінки поліцейські помітили автомобіль Mersedes в якого не світився габаритний ліхтар. Під час спілкування з водієм патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння та згодом провели огляд за допомогою приладу Drager. Результат — 0. 27 проміле.

Двох керманичів зупинили під час дії комендантської години для перевірки документів. Водія Mitsubishi з ознаками наркотичного сп’яніння зупинили на вулиці Набережній. Ще одного порушника зупинили на проспекті Молоді, який керував транспортним засобом Audi з ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду в медичному закладі чоловіки відмовилися при двох свідках.

На вулиці Заповітна патрульні зупинили автомобіль марки Ford, також під час дії комендантської години. І також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Drager, який показав результат — 1. 17 проміле.

Ще одного водія транспортного засобу Reno в стані алкогольного сп’яніння виявили на вулиці Глушець. Громадянин пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 1. 12 проміле.

А також, ще один керманич автомобіля Volkswagen дозволив собі поїздку у стані сп’яніння та без документів. Його охоронці порядку виявили на вулиці Домни Гордіюк. Від проходження огляду на місці зупинки відмовився.

На всіх керманичів патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, зокрема за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, Луцьк, патрульні, водій
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