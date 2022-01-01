Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями: вручення повісток – ще не призов, – Резніков
Сьогодні, 16:17
В Збройних силах Украни зараз заповнені всі необхідні позиці. Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями.
Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами очільника Міноборони, проблем з мобілізацією наразі в України немає, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація, то за певними спеціальностями, а вручення повістки - не означає призов до війська.
"Коли вручається повістка – мова йде не про мобілізацію, а про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись, чи він на обліку, чи у резерві. Ті вручення, це, насамперед, наведення ладу. Мобілізують лише за певними спеціальностями", - пояснив Резніков.
Міністр наголосив, що категорично проти вручення повісток за порушення, наприклад, правил дорожнього руху. "Це дискредитація і цього не повинно бути", - зазначив очільник Міноборони України.
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Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами очільника Міноборони, проблем з мобілізацією наразі в України немає, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація, то за певними спеціальностями, а вручення повістки - не означає призов до війська.
"Коли вручається повістка – мова йде не про мобілізацію, а про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись, чи він на обліку, чи у резерві. Ті вручення, це, насамперед, наведення ладу. Мобілізують лише за певними спеціальностями", - пояснив Резніков.
Міністр наголосив, що категорично проти вручення повісток за порушення, наприклад, правил дорожнього руху. "Це дискредитація і цього не повинно бути", - зазначив очільник Міноборони України.
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