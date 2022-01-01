Волинянин вперше за п’ять місяців приїхав з війни додому: зворушливий момент зустрічі. ВІДЕО

Волинянин вперше за п’ять місяців приїхав з війни додому: зворушливий момент зустрічі. ВІДЕО
Військовослужбовець з Нововолинська Михайло зараз захищає країну на фронті. Вперше за п’ять місяців він приїхав додому – до дружини та дітей. Чоловік не попередив рідних про свій приїзд.

Відео зворушливого моменту зустрічі зняв нововолинський оператор Степан Заянчковський, пише БУГ.

Дорогою додому Михайло розповідає про змішані відчуття, адже на фронті залишились його побратими, за яких він переживає, але й одночасно хочеться чимшвидше побачити рідних, дружину та діток.

Військовий вирішив закарбувати мить зустрічі, щоб коли закінчиться війна і дітки підростуть, вони про це пам’ятали.

“У кожного з наших захисників є дві сім’ї. Одна, яка чекає вдома, за яку воюєш і до якої завжди мрієш повернутися з перемогою. Інша – та, з якою зараз пліч-о-пліч на війні…”, – йдеться у дописі.


Нехай кожна дитина дочекається тата, а кожна дружина — коханого, нехай кожна родина буде разом!

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Теги: Волинь, Новововолинськ, військовий
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