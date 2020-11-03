21-річний житель Донеччини, який на Волині пограбував знайомого, перебуватиме під вартою

21-річний житель Донеччини, який на Волині пограбував знайомого, перебуватиме під вартою
Підозрюваний у вчиненні на Волині грабежу житель Донеччини перебуватиме під вартою.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем Донецької області на Волині грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під`їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.

Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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Теги: Волинь, Ковель, прокуратура, грабіж
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