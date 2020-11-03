21-річний житель Донеччини, який на Волині пограбував знайомого, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 16:15
Підозрюваний у вчиненні на Волині грабежу житель Донеччини перебуватиме під вартою.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем Донецької області на Волині грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під`їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.
Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про вчинення 21-річним жителем Донецької області на Волині грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
Слідство вважає, що увечері 16 липня 2022 року тричі судимий до цього молодик у під`їзді будинку на вулиці Заводській у Ковелі вихопив з рук знайомого – евакуйованого з районів бойових дій свого однолітка – сумку з мобільним телефоном та грішми і втік.
Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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