На Волині зупинили нетверезого водія, алкоголь у 6 разів перевищував норму

На Волині зупинили нетверезого водія, алкоголь у 6 разів перевищував норму
Днями ковельські патрульні зупинили на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин водія через несправність світлового покажчика повороту і помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це інформують у пресслужбі патульної поліції Волинської області.

Охоронці порядку запропонували пройти тест на огляд сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат тесту показав результат у 1.25 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.

"Порушник отримав протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП.

Закликаємо бути відповідальними та не сідати за кермо у стані сп’яніння!" - йдеться у повідомленні.

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Теги: Волинь, нетверезий водій, порушник, патрульна поліція
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