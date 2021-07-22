На Волині зупинили нетверезого водія, алкоголь у 6 разів перевищував норму





Про це



Охоронці порядку запропонували пройти тест на огляд сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат тесту показав результат у 1.25 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів.



"Порушник отримав протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП.



Закликаємо бути відповідальними та не сідати за кермо у стані сп’яніння!" - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями ковельські патрульні зупинили на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин водія через несправність світлового покажчика повороту і помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Про це інформують у пресслужбі патульної поліції Волинської області.Охоронці порядку запропонували пройти тест на огляд сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат тесту показав результат у 1.25 проміле, що перевищує допустиму норму у 6 разів."Порушник отримав протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП.Закликаємо бути відповідальними та не сідати за кермо у стані сп’яніння!" - йдеться у повідомленні.

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