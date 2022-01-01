Пересадка чотирьох органів від одного донора в Луцьку: як почуваються пацієнти





Про це розповів Михайло Загрійчук.



Операція завершилася зранку 26 липня.



Зі слів Михайла Загрійчук, донором серця, двох нирок та печінки стала 50-річна жінка. "Був інсульт, лікарі намагалися її врятувати, але її хвороба виявилася не сумісна з життям, відтак, їй було діагностовано смерть мозку", – каже лікар. Згоду на донорство підписали рідні померлої.



Нирки пересадили 38-річній жінці та 45-річному чоловікові. Як розповів Суспільному один з реципієнтів Сергій, на операцію з пересадки нирки він чекав більше трьох років.



Нині Сергій у реанімації. "Зараз добре почуваюся. У мене захворювання гломерулонефрит нирок було", – каже чоловік.



"Кровотік гарний. Нирка включилася одразу на столі", – зазначив трансплантолог Антон Кувайцев.



Зі слів лікаря Михайла Загрійчука, усього від початку повномасштабної війни в обласній клінічній лікарні зробили 13 трансплантацій: двічі пересаджували серце і трансплантували 11 нирок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі пацієнти, яким у Волинській обласній клінічній лікарні пересадили донорські органи, почувають себе добре.Про це розповів Суспільному завідувач відділення трансплантологіїОперація завершилася зранку 26 липня. Це вперше в медзакладі від померлого донора було забрано одразу чотири органи Зі слів Михайла Загрійчук, донором серця, двох нирок та печінки стала 50-річна жінка. "Був інсульт, лікарі намагалися її врятувати, але її хвороба виявилася не сумісна з життям, відтак, їй було діагностовано смерть мозку", – каже лікар. Згоду на донорство підписали рідні померлої.Нирки пересадили 38-річній жінці та 45-річному чоловікові. Як розповів Суспільному один з реципієнтів, на операцію з пересадки нирки він чекав більше трьох років.Нині Сергій у реанімації. "Зараз добре почуваюся. У мене захворювання гломерулонефрит нирок було", – каже чоловік."Кровотік гарний. Нирка включилася одразу на столі", – зазначив трансплантологЗі слів лікаря Михайла Загрійчука, усього від початку повномасштабної війни в обласній клінічній лікарні зробили 13 трансплантацій: двічі пересаджували серце і трансплантували 11 нирок.

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