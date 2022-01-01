Контррозвідка СБУ знищила ударним дроном ще три російські танки. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Військова контррозвідка Служби безпеки України знищила ударним дроном ще три російські танки Т-72.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", – ідеться у повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", – ідеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воїни волинської бригади показали, як нищать ворога. ВІДЕО
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