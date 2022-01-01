Контррозвідка СБУ знищила ударним дроном ще три російські танки. ВІДЕО

Контррозвідка СБУ знищила ударним дроном ще три російські танки. ВІДЕО
Військова контррозвідка Служби безпеки України знищила ударним дроном ще три російські танки Т-72.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", – ідеться у повідомленні.



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Теги: СБУ, втрати ворога, військова контррозвідка
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