Контррозвідка СБУ знищила ударним дроном ще три російські танки. ВІДЕО





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"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", – ідеться у повідомленні.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військова контррозвідка Служби безпеки України знищила ударним дроном ще три російські танки Т-72.Про це повідомляє пресслужба відомства."Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само яскраво знищені співробітниками СБУ", – ідеться у повідомленні.

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