Україна офіційно попросила у США «газовий ленд-ліз»





Про це Денис Шмигаль.



"Прийняли звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії продовжується, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріям", – зазначив Шмигаль.



Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко вже розповідав, що програма ленд-лізу для України передбачає не лише постачання зброї, а й іншу допомогу, про яку може попросити держава. Наприклад, Україна може попросити про постачання СПГ (скрапленого газу).



Загалом, за словами глави уряду, Україна продовжує вести "десятки переговорів" щодо збільшення фінансової підтримки. Зокрема новий пакет допомоги від ЄС у 1,59 млрд євро допоможе країні підготуватися до опалювального сезону.



За словами Шмигаля, в умовах війни державі необхідно акумулювати усі необхідні ресурси. Саме тому Україна також провела переговори з ключовими кредиторами щодо відстрочення виплат із зовнішніх зобов'язань.



"Як результат Україна заощадить близько 200 млрд грн, які будуть спрямовані на інші першочергові потреби. Це виплати військовим, пенсії, соціальні програми, підтримка економіки".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна звернулася до уряду США із проханням надати "газовий ленд-ліз". Додаткові постачання газу допоможуть Україні пройти найважчу за всю історію зиму. Передбачається, що допомога Штатів допоможе накопичити в газових сховищах 19 млрд кубометрів палива.Про це повідомив прем'єр-міністр України"Прийняли звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі "газового ленд-лізу" для стабільного проходження опалювального сезону. Підготовка до найскладнішої зими в нашій історії продовжується, і в цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, щоб бути готовими до будь-яких сценаріям", – зазначив Шмигаль.Раніше голова "Нафтогазу"вже розповідав, що програма ленд-лізу для України передбачає не лише постачання зброї, а й іншу допомогу, про яку може попросити держава. Наприклад, Україна може попросити про постачання СПГ (скрапленого газу).Загалом, за словами глави уряду, Україна продовжує вести "десятки переговорів" щодо збільшення фінансової підтримки. Зокрема новий пакет допомоги від ЄС у 1,59 млрд євро допоможе країні підготуватися до опалювального сезону.За словами Шмигаля, в умовах війни державі необхідно акумулювати усі необхідні ресурси. Саме тому Україна також провела переговори з ключовими кредиторами щодо відстрочення виплат із зовнішніх зобов'язань."Як результат Україна заощадить близько 200 млрд грн, які будуть спрямовані на інші першочергові потреби. Це виплати військовим, пенсії, соціальні програми, підтримка економіки".

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