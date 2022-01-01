Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні
Російські війська намагаються закріпитися на захоплених територіях. Також окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії у твітері.

Згідно з даними британської розвідки, російська армія активізувалася на трьох напрямках - в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. У районі цих населених пунктів йдуть запеклі бої.

Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні


Крім того, росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Миколаївської, Одеської, Донецької та Луганської областей.

Водночас українські війська успішно контратакують біля Ізюмського району та на Херсонському напрямку, де окупанти заздалегідь підготували позиції.

Також помітний успіх українських військ спостерігається на Запорізькому напрямку. Там лінія фронту розтягнулася від Дніпра до Донецької області.

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Теги: Війна, британська розвідка, карта бойових дій
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