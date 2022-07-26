Російські сім’ї зниклих в Україні окупантів вимагають у Путіна знайти рідних, але не припинити війну





Про це пише



"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти.



Міністерство оборони РФ понад 5 місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від даних, які постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти та доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) – так по всій країні", - йдеться в листі.



За словами родичів окупантів, "уповноважені органи погано працюють, допомоги від командирів військових частин немає".



Повідомляється, що батьки та дружини російських військових особисто передали листа до приймальні адміністрації Путіна 26 липня. Під зверненням підписалося 106 осіб.



Вони вимагають у Путіна не тільки знайти окупантів, що зникли в Україні, а й створити в кожному регіоні Росії пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б з пошуком живих, полонених, поранених і загиблих близьких, які перебувають в Україні.



У коментарі виданню родичі окупантів, що зникли безвісти, продовжують повторювати мантри, що їхні діти і чоловіки нібито ніколи б добровільно не поїхали брати участь у "спецоперації" і що їх обдурило командування, коли замість обіцяних навчань відправило в Україну.



При цьому мати контрактника Микити Мітіна Анастасія Мітіна розповіла, що її син 28 лютого зателефонував їй і сказав, що його відправляють у відрядження, а вона тоді запитала, чи їде він в Україну. Пізніше син підтвердив, що таки їде в Україну і що нібито не може відмовитись, бо "за відмову йому світить криміналка, позбавлення волі аж до 20 років". За словами матері, окупант Мітін воював у Харківській області.



Інша жінка розповіла, що її син 27 лютого потрапив до Бучі. При цьому, за її словами, проти війни вона "нічого не має", мовляв, "військові дії в Україні були потрібні для захисту сторони Донбасу та захисту російських прав". Жінка також додала, що нібито не розуміє, навіщо треба було вести наступ на Київ та "за що загинули сотні військовослужбовців РФ".



Мати окупанта також вірить, що Путін про все це "нічого не знав", оскільки "дуже багато проходить повз президента", а "цю всю операцію з самого початку продали".



Одна з жінок, Ірина Чистякова, створила кілька чатів із матерями військовослужбовців, щоб допомагати шукати поранених, загиблих та живих. Повідомляється, що зараз у цих чатах близько 2,5 тисячі родичів російських окупантів.



За словами Чистякової, після її активності їй погрожували російські військові. Але іншого шляху вона не бачить, каже, що всі батьки військовослужбовців стикаються з "байдужістю влади від президента до муніципальних органів".



Про погрози – цього разу від ФСБ – повідомила й інша мати, чий 20-річний син нібито їхав "на навчання до Білорусі".



Родичі окупантів, що зникли в Україні, вимагають у Путіна "знайти їхніх дітей і чоловіків", повернути полонених, ініціювати тести ДНК, якщо є інформація, де похований боєць та інше.



При цьому вимоги до Путіна припинити війну в Україні у зверненні немає.



Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого. Перші полонені російські військові заявляли, що не знали, що їдуть на війну, всі вони розповідали історії "про навчання біля кордонів України". Однак перехоплені СБУ розмови російських окупантів свідчать про інше – російські солдати не просто знали, куди йдуть, а й обрали вбивати мирних жителів, ґвалтувати українських жінок та грабувати українські будинки у захоплених селах та містах, про що хвалилися у розмовах зі своїми родичами та товаришами по службі.



Україна при цьому з перших днів війни створила кілька ресурсів для пошуку росіянами загиблих та полонених родичів-окупантів. У Росії усі ці сайти блокували.



Крім того, Росія відмовляється забирати тіла своїх військовослужбовців, які лежать в Україні у вагонах-рефрижераторах.



Багато росіян підтримують так звану спецоперацію Путіна, а незгодні з нею нічого не роблять, щоб зупинити війну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 100 сімей російських військових, які зникли безвісти під час загарбницької війни в Україні, звернулися до президента РФ Володимира Путіна з вимогою розшукати їхніх рідних, водночас вони не просять зупинити війну.Про це пише Українська правда з посиланням на проект "Радіо Свобода" "Північ. Реалії", у розпорядженні якого є копія листа росіян."Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти.Міністерство оборони РФ понад 5 місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від даних, які постійно змінюються. Родичам доводиться шукати факти та доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) – так по всій країні", - йдеться в листі.За словами родичів окупантів, "уповноважені органи погано працюють, допомоги від командирів військових частин немає".Повідомляється, що батьки та дружини російських військових особисто передали листа до приймальні адміністрації Путіна 26 липня. Під зверненням підписалося 106 осіб.Вони вимагають у Путіна не тільки знайти окупантів, що зникли в Україні, а й створити в кожному регіоні Росії пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б з пошуком живих, полонених, поранених і загиблих близьких, які перебувають в Україні.У коментарі виданню родичі окупантів, що зникли безвісти, продовжують повторювати мантри, що їхні діти і чоловіки нібито ніколи б добровільно не поїхали брати участь у "спецоперації" і що їх обдурило командування, коли замість обіцяних навчань відправило в Україну.При цьому мати контрактника Микити Мітінарозповіла, що її син 28 лютого зателефонував їй і сказав, що його відправляють у відрядження, а вона тоді запитала, чи їде він в Україну. Пізніше син підтвердив, що таки їде в Україну і що нібито не може відмовитись, бо "за відмову йому світить криміналка, позбавлення волі аж до 20 років". За словами матері, окупант Мітін воював у Харківській області.Інша жінка розповіла, що її син 27 лютого потрапив до Бучі. При цьому, за її словами, проти війни вона "нічого не має", мовляв, "військові дії в Україні були потрібні для захисту сторони Донбасу та захисту російських прав". Жінка також додала, що нібито не розуміє, навіщо треба було вести наступ на Київ та "за що загинули сотні військовослужбовців РФ".Мати окупанта також вірить, що Путін про все це "нічого не знав", оскільки "дуже багато проходить повз президента", а "цю всю операцію з самого початку продали".Одна з жінок,, створила кілька чатів із матерями військовослужбовців, щоб допомагати шукати поранених, загиблих та живих. Повідомляється, що зараз у цих чатах близько 2,5 тисячі родичів російських окупантів.За словами Чистякової, після її активності їй погрожували російські військові. Але іншого шляху вона не бачить, каже, що всі батьки військовослужбовців стикаються з "байдужістю влади від президента до муніципальних органів".Про погрози – цього разу від ФСБ – повідомила й інша мати, чий 20-річний син нібито їхав "на навчання до Білорусі".Родичі окупантів, що зникли в Україні, вимагають у Путіна "знайти їхніх дітей і чоловіків", повернути полонених, ініціювати тести ДНК, якщо є інформація, де похований боєць та інше.При цьому вимоги до Путіна припинити війну в Україні у зверненні немає.Чому це важливо: Росія напала на Україну 24 лютого. Перші полонені російські військові заявляли, що не знали, що їдуть на війну, всі вони розповідали історії "про навчання біля кордонів України". Однак перехоплені СБУ розмови російських окупантів свідчать про інше – російські солдати не просто знали, куди йдуть, а й обрали вбивати мирних жителів, ґвалтувати українських жінок та грабувати українські будинки у захоплених селах та містах, про що хвалилися у розмовах зі своїми родичами та товаришами по службі.Україна при цьому з перших днів війни створила кілька ресурсів для пошуку росіянами загиблих та полонених родичів-окупантів. У Росії усі ці сайти блокували.Крім того, Росія відмовляється забирати тіла своїх військовослужбовців, які лежать в Україні у вагонах-рефрижераторах.Багато росіян підтримують так звану спецоперацію Путіна, а незгодні з нею нічого не роблять, щоб зупинити війну.

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