У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі

У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі
Сьогодні, 26 липня, у Луцьку на вулиці Львівська в обідню пору відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли патрульні прибули на місце події, то встановили, що водій автомобіля ВАЗ знехтував правилами дорожнього руху. Останній не надав переваги у русі автомобілю марки Ford та здійснив зіткнення.

На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі

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Теги: Луцьк, патрульні, водій, ДТП
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