У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі





Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Волині.



Коли патрульні прибули на місце події, то встановили, що водій автомобіля ВАЗ знехтував правилами дорожнього руху. Останній не надав переваги у русі автомобілю марки Ford та здійснив зіткнення.



На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 липня, у Луцьку на вулиці Львівська в обідню пору відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Волині.Коли патрульні прибули на місце події, то встановили, що водій автомобіля ВАЗ знехтував правилами дорожнього руху. Останній не надав переваги у русі автомобілю марки Ford та здійснив зіткнення.На винуватця ДТП поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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