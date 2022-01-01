Посварилася з рідними і пішла з дому: розшукують 69-річну жительку Луцького району. ФОТО

Краснову Тетяну Іванівну, 08.02.1953 року народження, жительку села Боровичі, що у Луцькому районі.



Про це



23 липня, близько 10 години ранку, після сварки з рідними вона пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась. З собою жінка взяла речі першої необхідності, банківські картки та документи, проте мобільний телефон залишила.







Прикмети: зріст - близько 160-162 см, волосся коротке сиве.



Одягнена у кофту, темні штани, чорні туфлі.



Якщо вам відомо, де перебуває зникла, просимо повідомити про це за номерами: 0968115965, 0509786838 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розшукують, 08.02.1953 року народження, жительку села Боровичі, що у Луцькому районі.Про це інформують у секторі комунікації поліції у Волинській області.23 липня, близько 10 години ранку, після сварки з рідними вона пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась. З собою жінка взяла речі першої необхідності, банківські картки та документи, проте мобільний телефон залишила.зріст - близько 160-162 см, волосся коротке сиве.Одягнена у кофту, темні штани, чорні туфлі.Якщо вам відомо, де перебуває зникла, просимо повідомити про це за номерами:або

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