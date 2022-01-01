Посварилася з рідними і пішла з дому: розшукують 69-річну жительку Луцького району. ФОТО

Посварилася з рідними і пішла з дому: розшукують 69-річну жительку Луцького району. ФОТО
Розшукують Краснову Тетяну Іванівну, 08.02.1953 року народження, жительку села Боровичі, що у Луцькому районі.

Про це інформують у секторі комунікації поліції у Волинській області.

23 липня, близько 10 години ранку, після сварки з рідними вона пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулась. З собою жінка взяла речі першої необхідності, банківські картки та документи, проте мобільний телефон залишила.

Посварилася з рідними і пішла з дому: розшукують 69-річну жительку Луцького району. ФОТО


Прикмети: зріст - близько 160-162 см, волосся коротке сиве.

Одягнена у кофту, темні штани, чорні туфлі.

Якщо вам відомо, де перебуває зникла, просимо повідомити про це за номерами: 0968115965, 0509786838 або 102.

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Теги: Розшук, зникла жінка, Тетяна Краснова
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