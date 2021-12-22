Волинське соломоплетіння визнали нематеріальною культурною спадщиною України





Відповідний указ 25 липня Олександр Ткаченко.



"Сьогодні Національний перелік поповнився трьома новими елементами, що представляють українську культуру в її багатому розмаїтті, презентуючи як українське традиційне ремесло, так і традиційні страви кримськотатарського та угорського народів.



Утім, найголовніше, що це ще одне свідчення життя і розвитку української культури та українських громад навіть попри війну", – наголосив міністр.



Відтак, новими елементами нематеріальної культурної спадщини України тепер є:



"Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області";



"Практика та культурний контекст приготування "чіберек" та "янтик" – традиційних страв кримських татар";







"Сливовий леквар" – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті".







Наразі Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України має уже 50 елементів.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український борщ внесли до спадщини ЮНЕСКО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України включили три нових елементи. Серед них - волинська традиція.Відповідний указ 25 липня підписав глава відомства"Сьогодні Національний перелік поповнився трьома новими елементами, що представляють українську культуру в її багатому розмаїтті, презентуючи як українське традиційне ремесло, так і традиційні страви кримськотатарського та угорського народів.Утім, найголовніше, що це ще одне свідчення життя і розвитку української культури та українських громад навіть попри війну", – наголосив міністр.Відтак, новими елементами нематеріальної культурної спадщини України тепер є:"Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області";"Практика та культурний контекст приготування "чіберек" та "янтик" – традиційних страв кримських татар";"Сливовий леквар" – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті".Наразі Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України має уже 50 елементів.Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що

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