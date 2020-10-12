Не лише за електронним рецептом: у МОЗ розповіли, як з 1 серпня купити антибіотики





Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич



Як можна буде придбати антибіотики в Україні з серпня



Рецепт на антибіотики в Україні — це не новина. З 1 серпня почне працювати додатковий цифровий інструмент — електронний рецепт, пояснює представниця МОЗу.



Вона нагадує про небезпеку антибіотикорезистентності, яка виникає, коли люди помилково лікуються ними від застуди чи інших вірусних інфекційних захворювань. Тож міністерство нагадує: антибіотики може прописати лише лікар.



"Якщо у вас є певні симптоми, погіршення загального стану, ви звертаєтесь до лікаря, який здійснює огляд та діагностику і виписує або електронний, або паперовий рецепт.



Під час перехідного періоду в умовах війни у нас діє механізм і електронних, і паперових рецептів залежно від того, чи є технічна можливість, наприклад, може бути відсутнє електроживлення, можливо, заклад ще не працює з електронною системою охорони здоров'я тощо. Відповідно до можливості закладу лікар формує і виписує рецепт", — пояснює Марія Карчевич.



Таким чином з 1 серпня буде діяти і рецепт за бланком, і електронний рецепт разом з інформаційною довідкою. Це паперове підтвердження до рецепта, яке має видати лікар. Механізм передбачили для тих, хто не має смартфону.



"Тобто ви обов’язково маєте отримати інформаційну довідку як підтвердження, що лікар вам здійснив призначення. Ця довідка скріплюється підписом і печаткою лікаря. І далі з нею ви звертаєтесь до будь-якої аптеки", — каже вона.



А аптеці рецепт мають "погасити" в електронній системі охорони здоров’я. Проте якщо до неї нема доступу (через відсутність електрики, наприклад), МОЗ дозволяє "погасити" рецепт: фармацевт має поставити штамп відпущено на інформаційній довідці, що видають до електронного рецепта.



Які лікарі будуть виписувати рецепти для придбання антибіотиків



Будь-який лікар, незалежно від наявності декларації може виписати такий електронний рецепт. "Можете звернутися до найближчого медичного працівника як комунальної форми власності, так і приватної", — зазначає вона.



Якщо у населеному пункті немає лікарів, за правилами МОЗ, рецепт може виписати фельдшер у фельдшерсько-акушерському пункті.



Як довго триватиме перехідний період



МОЗ поки що визначило, що електронний та паперовий документообіг діють паралельно до кінця року. "Рішення щодо його завершення буде ухвалюватись з урахуванням ситуації в країні, зокрема перебігу по військовій ситуації і по готовності медичної системи, тобто закладів охорони здоров'я, зокрема приватних", — розповідає представниця міністерства.



Як працюватиме механізм електронних рецептів на окупованих територіях



Для тимчасово окупованих територій і для тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, зроблені виключення. Адже там люди можуть не мати доступу до лікаря. "Відповідно, на цих територіях за умови необхідності, коли питання стосується життя і здоров’я людини, дозволяється відпуск препарату без рецепта лікаря", — каже Марія Карчевич.



Якщо пацієнт самостійно не може дістатися до аптеки, чи може хтось замість нього забрати ліки



За її словами, якщо пацієнт не має змоги самостійно дістатися аптеки, його представник, родич чи соціальний працівник може по цьому документу отримати необхідний препарат в аптеці замість нього.



Як волонтерські організації зможуть закупити антибіотики



Для волонтерів, ЗСУ та військових адміністрацій МОЗ також зробив виключення. "Мова йде про закупівлю лікарських рецептурних препаратів для потреб фронту та воєнного часу. Для цього має бути запит, що необхідні визначені препарати в певній кількості. Такі препарати дозволяється купляти без рецепта лікаря у дистриб’юторів", — розповіла Марія Карчевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У МОЗ заявляють, що з 1 серпня антибіотики в аптеках відпускатимуть за наявності не лише електронного, а й паперового рецепта від лікаря.Заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в ефірі "Українського радіо" відповіла на питання, як можна буде отримати антибіотики в аптеці, як бути, коли нема змогти прийти до лікаря, і що робити тим, хто знаходиться на окупованих територіях.Рецепт на антибіотики в Україні — це не новина. З 1 серпня почне працювати додатковий цифровий інструмент — електронний рецепт, пояснює представниця МОЗу.Вона нагадує про небезпеку антибіотикорезистентності, яка виникає, коли люди помилково лікуються ними від застуди чи інших вірусних інфекційних захворювань. Тож міністерство нагадує: антибіотики може прописати лише лікар."Якщо у вас є певні симптоми, погіршення загального стану, ви звертаєтесь до лікаря, який здійснює огляд та діагностику і виписує або електронний, або паперовий рецепт.Під час перехідного періоду в умовах війни у нас діє механізм і електронних, і паперових рецептів залежно від того, чи є технічна можливість, наприклад, може бути відсутнє електроживлення, можливо, заклад ще не працює з електронною системою охорони здоров'я тощо. Відповідно до можливості закладу лікар формує і виписує рецепт", — пояснює Марія Карчевич.Таким чином з 1 серпня буде діяти і рецепт за бланком, і електронний рецепт разом з інформаційною довідкою. Це паперове підтвердження до рецепта, яке має видати лікар. Механізм передбачили для тих, хто не має смартфону."Тобто ви обов’язково маєте отримати інформаційну довідку як підтвердження, що лікар вам здійснив призначення. Ця довідка скріплюється підписом і печаткою лікаря. І далі з нею ви звертаєтесь до будь-якої аптеки", — каже вона.А аптеці рецепт мають "погасити" в електронній системі охорони здоров’я. Проте якщо до неї нема доступу (через відсутність електрики, наприклад), МОЗ дозволяє "погасити" рецепт: фармацевт має поставити штамп відпущено на інформаційній довідці, що видають до електронного рецепта.Будь-який лікар, незалежно від наявності декларації може виписати такий електронний рецепт. "Можете звернутися до найближчого медичного працівника як комунальної форми власності, так і приватної", — зазначає вона.Якщо у населеному пункті немає лікарів, за правилами МОЗ, рецепт може виписати фельдшер у фельдшерсько-акушерському пункті.МОЗ поки що визначило, що електронний та паперовий документообіг діють паралельно до кінця року. "Рішення щодо його завершення буде ухвалюватись з урахуванням ситуації в країні, зокрема перебігу по військовій ситуації і по готовності медичної системи, тобто закладів охорони здоров'я, зокрема приватних", — розповідає представниця міністерства.Для тимчасово окупованих територій і для тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, зроблені виключення. Адже там люди можуть не мати доступу до лікаря. "Відповідно, на цих територіях за умови необхідності, коли питання стосується життя і здоров’я людини, дозволяється відпуск препарату без рецепта лікаря", — каже Марія Карчевич.За її словами, якщо пацієнт не має змоги самостійно дістатися аптеки, його представник, родич чи соціальний працівник може по цьому документу отримати необхідний препарат в аптеці замість нього.Для волонтерів, ЗСУ та військових адміністрацій МОЗ також зробив виключення. "Мова йде про закупівлю лікарських рецептурних препаратів для потреб фронту та воєнного часу. Для цього має бути запит, що необхідні визначені препарати в певній кількості. Такі препарати дозволяється купляти без рецепта лікаря у дистриб’юторів", — розповіла Марія Карчевич.

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