У Луцьку мотоцикліст-втікач назбирав «букет» порушень. ВІДЕО

У Луцьку мотоцикліст-втікач назбирав «букет» порушень. ВІДЕО
В обласному центрі Волині поліцейські переслідували та та затримали мотоцикліста-порушника, який намагався втекти.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Волині.

26 липня екіпаж патрульної поліції на вулиці Рівненська виявив мотоцикл Suzuki на якому рухався пасажир без мотошолома.

Згідно з ст. 35 Закону України "Про Національну поліцію" було прийнято рішення про зупинку транспортного засобу.

Водій мотоцикла не виконав вимоги поліцейського про зупинку та почав збільшувати швидкість, а також проїхав на заборонений червоний сигнал світлофора, виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу в русі іншим транспортним засобам, які рухалися головною дорогою чим спричинив аварійну обстановку, а саме змусив водія різко гальмувати.

37-річного водія поліцейські зупинили та затримали.
На злісного порушника охоронці порядку склали адміністративні матеріали.

А саме постанова за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування мотошоломами), за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг), ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора), а також протоколи за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та за ч. 5 ст. 122 КУпАП (Порушення, які створили аварійну обстановку). У частині складених протоколів остаточне рішення прийматиметься судом.


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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, порушення
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