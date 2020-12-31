Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство
26 липень, 22:59
Президента України Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство.
Президент України взяв участь у церемонії нагородження у режимі онлайн, - повідомяють в Офісі Президента України.
«Отримати сьогодні таку нагороду за лідерство – надзвичайна честь для мене… Але ця нагорода – не тільки для мене й відображає не лише мої зусилля. Її не було б без 160 українських воїнів, яким присвоєно звання Героя України за час від 24 лютого. Її не було б без понад 24 тисяч українців і українок, які відзначені нашими державними нагородами за хоробрість у боях проти російської терористичної навали. Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого, що відбувалось у ХХ столітті… Дякую за нагороду – нагороду народу України!» - сказав Володимир Олксандрович.
Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з прес-центру Офісу Прем’єр-міністра Великої Британії (Лондон) відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.
«Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», – сказав Лоуренс Геллер.
За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а «його відстоювання демократії надихає всіх нас».
Нагорода, якою було відзначено Главу Української держави, передана Послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.
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Президент України взяв участь у церемонії нагородження у режимі онлайн, - повідомяють в Офісі Президента України.
«Отримати сьогодні таку нагороду за лідерство – надзвичайна честь для мене… Але ця нагорода – не тільки для мене й відображає не лише мої зусилля. Її не було б без 160 українських воїнів, яким присвоєно звання Героя України за час від 24 лютого. Її не було б без понад 24 тисяч українців і українок, які відзначені нашими державними нагородами за хоробрість у боях проти російської терористичної навали. Ця нагорода була б неможливою, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії, яка намагається повернути нас до найгіршого, що відбувалось у ХХ столітті… Дякую за нагороду – нагороду народу України!» - сказав Володимир Олксандрович.
Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з прес-центру Офісу Прем’єр-міністра Великої Британії (Лондон) відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.
«Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя», – сказав Лоуренс Геллер.
За його словами, відданість Володимира Зеленського основоположним принципам демократії й твердість у захисті своєї країни допомагає Європі зрозуміти себе, а «його відстоювання демократії надихає всіх нас».
Нагорода, якою було відзначено Главу Української держави, передана Послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для її доправлення на батьківщину.
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