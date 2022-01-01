Історії, що надихають, або Добрі новини від ВолиньPost за 26 липня
26 липень, 23:35
Уже сто п'ятдесят третю добу Збройні сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.
У рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Сьогодні, 26 липня, ми писали про таке:
Німецькі благодійники вчергове завітали на Волинь із подарунками
Ось уже понад десять років триває співпраця міста Володимира з німецьким Цвікау. Один з головних ініціаторів міжнародного партнерства – голова благодійної асоціації «Партнерство заради України» Карл Ернст Мюллер, який у своїх численних поїздках до України щоразу привозить благодійну допомогу для лікарні, шкіл громади та малозабезпечених жителів.
Цього разу за сприяння пана Карла КП «Володимир-Волинське ТМО» отримало нове сучасне обладнання. Апарат для гемодіалізу, апарат для штучної вентиляції легень, апарати CPAP, ЕКГ-апарат, системи для діалізу, подовжувачі та медикаменти передала для ТМО некомерційна організація Heinrich-Braun-Klinicum міста Цвікау.
ЄС через Європейський інвестиційний банк виділив €1 мільярд допомоги Україні
Залучена частина фінансова допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб.
Ці кошти спрямують на заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів залізничної інфраструктури, електропостачання, теплопостачання і водопостачання та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, забезпечення енергоефективності та енергозбереження.
Інші 540 млн євро будуть спрямовані на відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Мінус 170 орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39 870 (+170) осіб,
танків ‒ 1 737 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од,
артилерійських систем – 880 (+4) од,
РСЗВ – 258 (+1) од,
засобів ППО – 117 (+1) од,
літаків – 222 (+0) од,
гелікоптерів – 189 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),
крилатих ракет – 174 (+0),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,
спеціальної техніки – 75 (+2).
У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ
Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль. Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!
Збір розпочнеться о 09:00 на площі селища. Маршрут складатиме 5 км, 1 км та 300 метрів для найменших учасників.
Призові місця не передбачені. Для дітей будуть заохочувальні подарунки.
7-річна українка вже придбала для захисників два авто і тепловізори, нині мріє про «Джавелін»
Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Скільки виготовила і продала – навіть не порахує. Та придбане семирічною дівчинкою для армії вражає. Адже люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.
Маленька зібрала гроші на два тепловізори і два авто. Все придбане вже на передовій. Тепер дитина мріє про «Джавелін».
У Луцьку відкриють ще один салон майстерності «Dnipro-M»*
На вулиці Львівській, 98 у Луцьку 28–30 липня відкриватимуть салон майстерності «Dnipro-M».
На гостей чекатимуть цікаве тестування електроінструментів та садово-паркової техніки, знижки 20% на покупку, розіграш подарункових сертифікатів на 500, 1000 та 2000 гривень. А ще буде багато спілкування у колі однодумців за чашечкою запашної кави зі смаколиками.
Волинянин вперше за п’ять місяців приїхав з війни додому: зворушливий момент зустрічі. ВІДЕО
Військовослужбовець з Нововолинська Михайло зараз захищає країну на фронті. Вперше за п’ять місяців він приїхав додому – до дружини та дітей. Чоловік не попередив рідних про свій приїзд.
Аби переглянути відео зворушливого моменту, натисніть на заголовок
Контррозвідка СБУ знищила ударним дроном ще три російські танки. ВІДЕО
Попрацювали майстерно! Військова контррозвідка Служби безпеки України знищила ударним дроном ще три російські танки Т-72.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Волинське соломоплетіння визнали нематеріальною культурною спадщиною України
До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України включили три нових елементи. Серед них – волинська традиція!
Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство
Президента України Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство.
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У рубриці Добрі новини від ВолиньPost нагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.
Сьогодні, 26 липня, ми писали про таке:
Німецькі благодійники вчергове завітали на Волинь із подарунками
Ось уже понад десять років триває співпраця міста Володимира з німецьким Цвікау. Один з головних ініціаторів міжнародного партнерства – голова благодійної асоціації «Партнерство заради України» Карл Ернст Мюллер, який у своїх численних поїздках до України щоразу привозить благодійну допомогу для лікарні, шкіл громади та малозабезпечених жителів.
Цього разу за сприяння пана Карла КП «Володимир-Волинське ТМО» отримало нове сучасне обладнання. Апарат для гемодіалізу, апарат для штучної вентиляції легень, апарати CPAP, ЕКГ-апарат, системи для діалізу, подовжувачі та медикаменти передала для ТМО некомерційна організація Heinrich-Braun-Klinicum міста Цвікау.
ЄС через Європейський інвестиційний банк виділив €1 мільярд допомоги Україні
Залучена частина фінансова допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб.
Ці кошти спрямують на заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів залізничної інфраструктури, електропостачання, теплопостачання і водопостачання та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, забезпечення енергоефективності та енергозбереження.
Інші 540 млн євро будуть спрямовані на відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Мінус 170 орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 39 870 (+170) осіб,
танків ‒ 1 737 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од,
артилерійських систем – 880 (+4) од,
РСЗВ – 258 (+1) од,
засобів ППО – 117 (+1) од,
літаків – 222 (+0) од,
гелікоптерів – 189 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),
крилатих ракет – 174 (+0),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,
спеціальної техніки – 75 (+2).
У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ
Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль. Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!
Збір розпочнеться о 09:00 на площі селища. Маршрут складатиме 5 км, 1 км та 300 метрів для найменших учасників.
Призові місця не передбачені. Для дітей будуть заохочувальні подарунки.
7-річна українка вже придбала для захисників два авто і тепловізори, нині мріє про «Джавелін»
Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Скільки виготовила і продала – навіть не порахує. Та придбане семирічною дівчинкою для армії вражає. Адже люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.
Маленька зібрала гроші на два тепловізори і два авто. Все придбане вже на передовій. Тепер дитина мріє про «Джавелін».
У Луцьку відкриють ще один салон майстерності «Dnipro-M»*
На вулиці Львівській, 98 у Луцьку 28–30 липня відкриватимуть салон майстерності «Dnipro-M».
На гостей чекатимуть цікаве тестування електроінструментів та садово-паркової техніки, знижки 20% на покупку, розіграш подарункових сертифікатів на 500, 1000 та 2000 гривень. А ще буде багато спілкування у колі однодумців за чашечкою запашної кави зі смаколиками.
Волинянин вперше за п’ять місяців приїхав з війни додому: зворушливий момент зустрічі. ВІДЕО
Військовослужбовець з Нововолинська Михайло зараз захищає країну на фронті. Вперше за п’ять місяців він приїхав додому – до дружини та дітей. Чоловік не попередив рідних про свій приїзд.
Аби переглянути відео зворушливого моменту, натисніть на заголовок
Контррозвідка СБУ знищила ударним дроном ще три російські танки. ВІДЕО
Попрацювали майстерно! Військова контррозвідка Служби безпеки України знищила ударним дроном ще три російські танки Т-72.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Волинське соломоплетіння визнали нематеріальною культурною спадщиною України
До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України включили три нових елементи. Серед них – волинська традиція!
Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство
Президента України Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство.
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