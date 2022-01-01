Історії, що надихають, або Добрі новини від ВолиньPost за 26 липня

Уже сто п'ятдесят третю добу Збройні сили України борються за незалежність держави, а наш неймовірний народ продовжує всіляко допомагати та надихати.У рубрицінагадуємо про успіхи української армії і про тих чудових людей, які зробили свій вклад для нашої спільної мети – перемоги над загарбником.Ось уже понад десять років триває співпраця міста Володимира з німецьким Цвікау. Один з головних ініціаторів міжнародного партнерства – голова благодійної асоціації «Партнерство заради України», який у своїх численних поїздках до України щоразу привозить благодійну допомогу для лікарні, шкіл громади та малозабезпечених жителів.Цього разу за сприяння пана Карла КП «Володимир-Волинське ТМО» отримало нове сучасне обладнання. Апарат для гемодіалізу, апарат для штучної вентиляції легень, апарати CPAP, ЕКГ-апарат, системи для діалізу, подовжувачі та медикаменти передала для ТМО некомерційна організація Heinrich-Braun-Klinicum міста Цвікау.Залучена частина фінансова допомоги у розмірі 1,05 млрд євро буде надана Україні вже найближчим часом для фінансування першочергових потреб.Ці кошти спрямують на заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення та модернізацію постраждалих внаслідок бойових дій об'єктів залізничної інфраструктури, електропостачання, теплопостачання і водопостачання та об’єктів житлово-комунальної інфраструктури, забезпечення енергоефективності та енергозбереження.Інші 540 млн євро будуть спрямовані на відновлення реалізації фінансованих проєктів ЄІБ в Україні. Відібрані проєкти стосуватимуться енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення.Мінус 170 орків за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 39 870 (+170) осіб,танків ‒ 1 737 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од,артилерійських систем – 880 (+4) од,РСЗВ – 258 (+1) од,засобів ППО – 117 (+1) од,літаків – 222 (+0) од,гелікоптерів – 189 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),крилатих ракет – 174 (+0),кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,спеціальної техніки – 75 (+2).Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль. Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!Збір розпочнеться о 09:00 на площі селища. Маршрут складатиме 5 км, 1 км та 300 метрів для найменших учасників.Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Скільки виготовила і продала – навіть не порахує. Та придбане семирічною дівчинкою для армії вражає. Адже люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.Маленька зібрала гроші на два тепловізори і два авто. Все придбане вже на передовій. Тепер дитина мріє про «Джавелін».На вулиці Львівській, 98 у Луцьку 28–30 липня відкриватимуть салон майстерності «Dnipro-M».На гостей чекатимуть цікаве тестування електроінструментів та садово-паркової техніки, знижки 20% на покупку, розіграш подарункових сертифікатів на 500, 1000 та 2000 гривень. А ще буде багато спілкування у колі однодумців за чашечкою запашної кави зі смаколиками.Військовослужбовець з Нововолинська Михайло зараз захищає країну на фронті. Вперше за п’ять місяців він приїхав додому – до дружини та дітей. Чоловік не попередив рідних про свій приїзд.Попрацювали майстерно! Військова контррозвідка Служби безпеки України знищила ударним дроном ще три російські танки Т-72.До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України включили три нових елементи. Серед них – волинська традиція!Президента України Володимира Зеленського відзначили премією Вінстона Черчилля за лідерство.