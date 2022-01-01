У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ
Сьогодні, 13:36
Будинок культури селища Благодатне у співпраці з тренером Вікторією Бєльською організовують благодійний забіг. Подія відбудеться 31 липня, проте за умов не сприятливої погоди дату можуть змінити.
Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Будинку культури, передає Район. Іваничі.
Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль.
Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!
Учасники: люди без спеціальної спортивної підготовки.
Збір розпочнеться о 09:00
Старт і Фініш: на площі селища
Маршрут: 5 км, 1 км, 300 метрів для найменших учасників
Призові місця не передбачені. Для дітей будуть заохочувальні подарунки.
«Збирайтесь сім'ями, з друзями, приводьте групу підтримки, беріть прапори, одягаємо стилізований одяг, підтримаємо нашу армію», – йдеться в дописі.
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Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Будинку культури, передає Район. Іваничі.
Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль.
Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!
Учасники: люди без спеціальної спортивної підготовки.
Збір розпочнеться о 09:00
Старт і Фініш: на площі селища
Маршрут: 5 км, 1 км, 300 метрів для найменших учасників
Призові місця не передбачені. Для дітей будуть заохочувальні подарунки.
«Збирайтесь сім'ями, з друзями, приводьте групу підтримки, беріть прапори, одягаємо стилізований одяг, підтримаємо нашу армію», – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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