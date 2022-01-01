У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ





Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Будинку культури,







Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль.



Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!



Учасники: люди без спеціальної спортивної підготовки.



Збір розпочнеться о 09:00



Старт і Фініш: на площі селища



Маршрут: 5 км, 1 км, 300 метрів для найменших учасників



Призові місця не передбачені. Для дітей будуть заохочувальні подарунки.



«Збирайтесь сім'ями, з друзями, приводьте групу підтримки, беріть прапори, одягаємо стилізований одяг, підтримаємо нашу армію», – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будинок культури селища Благодатне у співпраці з тренером Вікторією Бєльською організовують благодійний забіг. Подія відбудеться 31 липня, проте за умов не сприятливої погоди дату можуть змінити.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Будинку культури, передає Район. Іваничі.Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль.Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!Учасники: люди без спеціальної спортивної підготовки.Збір розпочнеться о 09:00Старт і Фініш: на площі селищаМаршрут: 5 км, 1 км, 300 метрів для найменших учасниківПризові місця не передбачені. Для дітей будуть заохочувальні подарунки.«Збирайтесь сім'ями, з друзями, приводьте групу підтримки, беріть прапори, одягаємо стилізований одяг, підтримаємо нашу армію», – йдеться в дописі.

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