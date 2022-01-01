У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ

У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ
Будинок культури селища Благодатне у співпраці з тренером Вікторією Бєльською організовують благодійний забіг. Подія відбудеться 31 липня, проте за умов не сприятливої погоди дату можуть змінити.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Будинку культури, передає Район. Іваничі.

У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ


Пробіг – це не змагання, це не марафон і не півмарафон за медаль.

Пробіг – це рух, в якому кожен може взяти участь, стати частиною великої, доброї справи!

Учасники: люди без спеціальної спортивної підготовки.

Збір розпочнеться о 09:00

Старт і Фініш: на площі селища

Маршрут: 5 км, 1 км, 300 метрів для найменших учасників

Призові місця не передбачені. Для дітей будуть заохочувальні подарунки.

«Збирайтесь сім'ями, з друзями, приводьте групу підтримки, беріть прапори, одягаємо стилізований одяг, підтримаємо нашу армію», – йдеться в дописі.

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Теги: Іваничі, благодійний забіг, допомога ЗСУ
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