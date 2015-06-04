Продовольча допомога від ООН: хто її може отримати в Луцьку





Про це



Щонайперше члени виконавчого комітету здійснили перерозподіл видатків бюджету міської територіальної громади, виділивши 50 000 гривень на реалізацію Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Луцької міської територіальної громади на 2022 рік. За ці гроші буде придбано тепловізор для військової частини 1141 Національної гвардії України.



Крім того, на виконання угоди між виконавчим комітетом Луцької міської ради і Всесвітньою продовольчою програмою ООН щодо здійснення екстреної роздачі продовольства постраждалому від кризи населенню України в рамках обмеженої надзвичайної операції ВПП в Україні від 14 червня 2022 року, члени виконавчого комітету затвердили Порядок отримання та поширення даної продовольчої допомоги.



Визначили категорії громадян, які зможуть отримати таку допомогу. Зокрема: діти з інвалідністю; діти-сироти/діти, позбавлені батьківського піклування; люди з інвалідністю/хронічним захворюванням; малозабезпечені домогосподарства з людьми похилого віку; домогосподарства з дітьми.



Людей, які підлягають під вище перераховані категорії, будуть запрошувати на благодійні акції з роздачі допомоги.



За розподіл продовольчої допомоги постраждалому від кризи населенню України, наданої Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй відповідатимуть такі структурні підрозділи міської ради та комунальні підприємства:



- департамент економічної політики Луцької міської ради;



- департамент освіти Луцької міської ради;



- управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради;



- управління охорони здоров’я Луцької міської ради;



- територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади;



- комунальне підприємство «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування»;



- комунальні підприємства охорони здоров’я на території Луцької міської територіальної громади;



- громадську організацію «Бізнес-Волинь».



Зазначимо, що продовольча допомога буде надаватися у різних формах:



- в оригінальному фасуванні;



- у порційному фасуванні;



- у формі готової продукції/готових страв;



- у формі продуктових наборів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 липня, у режимі відеоконференції відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.Про це повідомили на сайті Луцької міської ради.Щонайперше члени виконавчого комітету здійснили перерозподіл видатків бюджету міської територіальної громади, виділивши 50 000 гривень на реалізацію Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Луцької міської територіальної громади на 2022 рік. За ці гроші буде придбано тепловізор для військової частини 1141 Національної гвардії України.Крім того, на виконання угоди між виконавчим комітетом Луцької міської ради і Всесвітньою продовольчою програмою ООН щодо здійснення екстреної роздачі продовольства постраждалому від кризи населенню України в рамках обмеженої надзвичайної операції ВПП в Україні від 14 червня 2022 року, члени виконавчого комітету затвердили Порядок отримання та поширення даної продовольчої допомоги.Визначили категорії громадян, які зможуть отримати таку допомогу. Зокрема: діти з інвалідністю; діти-сироти/діти, позбавлені батьківського піклування; люди з інвалідністю/хронічним захворюванням; малозабезпечені домогосподарства з людьми похилого віку; домогосподарства з дітьми.Людей, які підлягають під вище перераховані категорії, будуть запрошувати на благодійні акції з роздачі допомоги.За розподіл продовольчої допомоги постраждалому від кризи населенню України, наданої Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй відповідатимуть такі структурні підрозділи міської ради та комунальні підприємства:- департамент економічної політики Луцької міської ради;- департамент освіти Луцької міської ради;- управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради;- управління охорони здоров’я Луцької міської ради;- територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади;- комунальне підприємство «Луцький комбінат шкільного і студентського харчування»;- комунальні підприємства охорони здоров’я на території Луцької міської територіальної громади;- громадську організацію «Бізнес-Волинь».Зазначимо, що продовольча допомога буде надаватися у різних формах:- в оригінальному фасуванні;- у порційному фасуванні;- у формі готової продукції/готових страв;- у формі продуктових наборів.

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