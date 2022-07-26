У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця

Литвинець Микола Миколайович.



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"Висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним та близьким Геря. Просимо всіх прийти і провести нашого захисника живим коридором. Про всі деталі повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.



У зв’язку з загибеллю воїна Литвинця Миколи на всій території Дубечненської ТГ оголошується триденна жалоба з 26.07.2022р. по 28.07.2022р.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 липня у боях під Донецьком загинув 29-річний житель села Дубечне, що на Старовижівщині, старший сержантПро це повідомили у Дубечненській громаді."Висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним та близьким Геря. Просимо всіх прийти і провести нашого захисника живим коридором. Про всі деталі повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.У зв’язку з загибеллю воїна Литвинця Миколи на всій території Дубечненської ТГ оголошується триденна жалоба з 26.07.2022р. по 28.07.2022р.

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