У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель воїна Миколи Литвинця
Сьогодні, 14:33
24 липня у боях під Донецьком загинув 29-річний житель села Дубечне, що на Старовижівщині, старший сержант Литвинець Микола Миколайович.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним та близьким Геря. Просимо всіх прийти і провести нашого захисника живим коридором. Про всі деталі повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з загибеллю воїна Литвинця Миколи на всій території Дубечненської ТГ оголошується триденна жалоба з 26.07.2022р. по 28.07.2022р.
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Висловлюємо щирі глибокі співчуття рідним та близьким Геря. Просимо всіх прийти і провести нашого захисника живим коридором. Про всі деталі повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з загибеллю воїна Литвинця Миколи на всій території Дубечненської ТГ оголошується триденна жалоба з 26.07.2022р. по 28.07.2022р.
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