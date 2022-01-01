7-річна українка вже придбала для захисників два авто і тепловізори, нині мріє про «Джавелін»

Іринка із Рівного виготовляє і продає віночки, щоб допомоги Збройним силам України. На війні загинули її тато і дядько, тож дівчинка взялася допомагати їхнім побратимам. Маленька зібрала гроші на два тепловізори і два авто.



Про це



32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Іринка каже, її татко для неї був найкращим у світі. Війна забрала у Іринки не лише тата, а й у 2014-му дядька.



Щоби діти не втрачали рідних на війні Іринка вирішила і сама наближати нашу перемогу допомагаючи армії.



«Мені це треба, щоб сюди москалі не прийшли, і щоб вони зовсім пішли з України», - переконує маленька волонтерка.



Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Скільки виготовила і продала – навіть не порахує. Та придбане семирічною дівчинкою для армії вражає. Адже люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.



«Я спочатку на перший збирала тепловізор, потім на другий, а тепер я збираю вже на третю машину», - розповідає вона.



Все придбане вже на передовій. Тепер у дитини ще нова мета. «Джавелін». Кажу, Ірин, ну це ж дорого, його просто так не купиш», - розповідає про задум доньки мама Вікторія.



Тому Іринка каже, збирається писати листа керівництву України, щоби їй сказали як купити «Джавелін». Адже це дуже треба для української армії. Упевнена, завдяки своїм виробам їй вдасться назбирати на потрібне українським армійцям. Готова, каже, їх виготовляти ледь не безперестанку, аби тільки наблизити перемогу України. І певна, тато і дядько нею б пишалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Семирічнаіз Рівного виготовляє і продає віночки, щоб допомоги Збройним силам України. На війні загинули її тато і дядько, тож дівчинка взялася допомагати їхнім побратимам. Маленька зібрала гроші на два тепловізори і два авто.Про це йдеться в ТСН.32-річний батько дівчинкиз 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Іринка каже, її татко для неї був найкращим у світі. Війна забрала у Іринки не лише тата, а й у 2014-му дядька.Щоби діти не втрачали рідних на війні Іринка вирішила і сама наближати нашу перемогу допомагаючи армії.«Мені це треба, щоб сюди москалі не прийшли, і щоб вони зовсім пішли з України», - переконує маленька волонтерка.Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Скільки виготовила і продала – навіть не порахує. Та придбане семирічною дівчинкою для армії вражає. Адже люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки.«Я спочатку на перший збирала тепловізор, потім на другий, а тепер я збираю вже на третю машину», - розповідає вона.Все придбане вже на передовій. Тепер у дитини ще нова мета. «Джавелін». Кажу, Ірин, ну це ж дорого, його просто так не купиш», - розповідає про задум доньки мамаТому Іринка каже, збирається писати листа керівництву України, щоби їй сказали як купити «Джавелін». Адже це дуже треба для української армії. Упевнена, завдяки своїм виробам їй вдасться назбирати на потрібне українським армійцям. Готова, каже, їх виготовляти ледь не безперестанку, аби тільки наблизити перемогу України. І певна, тато і дядько нею б пишалися.

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