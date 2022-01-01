 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Показали наслідки ракетного удару Росії по курортному селищі Затока на Одещині. ВІДЕО

Показали наслідки ракетного удару Росії по курортному селищі Затока на Одещині. ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео ранкових ракетних ударів по курортному селищі Затока на Одещині.

Про це він повідомив в Instagram.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти", – написав Зеленський.

Він наголосив, що кожен російський загарбник відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – наголосив глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія готує «референдум» про приєднання захоплених територій України, – СБУ
Сьогодні, 12:36
Росія набирає на війну найманців з країн Центральної Азії та в'язнів, – розвідка
Сьогодні, 12:05
Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
Сьогодні, 11:25
ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Сьогодні, 11:16
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ
Сьогодні, 13:36
Показали наслідки ракетного удару Росії по курортному селищі Затока на Одещині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:19
Півмільйона гривень за два авто для ЗСУ: судитимуть волинянина, який торгував гумдопомогою. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Росія готує «референдум» про приєднання захоплених територій України, – СБУ
Сьогодні, 12:36
У Луцьку оштрафували водія, який проїхав на червоний сигнал світлофору. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
Росія набирає на війну найманців з країн Центральної Азії та в'язнів, – розвідка Росія набирає на війну найманців з країн Центральної Азії та в'язнів, – розвідка
Сьогодні, 12:05
Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
Сьогодні, 11:25
ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Сьогодні, 11:16
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Сьогодні, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині відбудеться благодійний забіг: виручені кошти спрямують на потреби ЗСУ
Сьогодні, 13:36
 0
Показали наслідки ракетного удару Росії по курортному селищі Затока на Одещині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:19
 0
Півмільйона гривень за два авто для ЗСУ: судитимуть волинянина, який торгував гумдопомогою. ФОТО
Сьогодні, 13:15
 0
Росія готує «референдум» про приєднання захоплених територій України, – СБУ
Сьогодні, 12:36
 0
У Луцьку оштрафували водія, який проїхав на червоний сигнал світлофору. ВІДЕО
Сьогодні, 12:19
 0
Медіа
відео
1/8