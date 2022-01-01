Показали наслідки ракетного удару Росії по курортному селищі Затока на Одещині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:19
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео ранкових ракетних ударів по курортному селищі Затока на Одещині.
Про це він повідомив в Instagram.
"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти", – написав Зеленський.
Він наголосив, що кожен російський загарбник відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – наголосив глава держави.
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Про це він повідомив в Instagram.
"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з РФ захотілося постріляти", – написав Зеленський.
Він наголосив, що кожен російський загарбник відповідатиме за війну проти України. "Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – наголосив глава держави.
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