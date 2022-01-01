Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:18
Росія завдала вранці, 26 липня, з напрямку Чорного моря нанесла масований ракетний удар на Одещину і Миколаївщину.
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".
По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.
Випущено кілька ракет повітряного базування.
На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.
На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру.
Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.
Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.
Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.
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Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".
По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.
Випущено кілька ракет повітряного базування.
На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.
На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру.
Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.
Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.
Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.
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