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Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, – ОК «Південь»

Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, – ОК «Південь»
Росія завдала вранці, 26 липня, з напрямку Чорного моря нанесла масований ракетний удар на Одещину і Миколаївщину.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.

Випущено кілька ракет повітряного базування.

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру.

Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.

Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

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Теги: Росія, Україна, війна
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