Росія здійснила масовану ракетну атаку на Одещину і Миколаївщину, – ОК «Південь»





Про це йдеться в повідомленні



По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.



Випущено кілька ракет повітряного базування.



На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.



На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру.



Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.



Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.



Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завдала вранці, 26 липня, з напрямку Чорного моря нанесла масований ракетний удар на Одещину і Миколаївщину.Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь" По півдню України нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря.Випущено кілька ракет повітряного базування.На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру.Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію