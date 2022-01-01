Регулярна практика англійської онлайн вдома: прості, але дієві ідеї*





Раніше ми вже розповідали, як ефективно вчити



Регулярна практика англійської онлайн допоможе швидше просуватися у навчанні і досягти бажаного рівня знань.



Англійська онлайн: прості щоденні вправи

Навіть займаючись 15 хвилин на день, можна покращити знання іноземної. Головне робити це регулярно та різноманітно. І неважливо, який у вас рівень знання англійської та завантажений графік. Впевнені, що ви зможете виділити трохи часу по дорозі на роботу чи навчання, під час обіду чи вечері, навіть пробіжки. Варіанти для практики онлайн:



● Перегляд коротких навчальних чи розважальних відео. Різні стрімінгові платформи, Youtube і навіть TikTok – сьогодні нескладно знайти в інтернеті навчальний контент. Крім того, можна дивитися англійською розважальні ролики: від інтерв'ю до огляду нового ґаджета. Новачки можуть дивитися відео з субтитрами зрозумілою мовою. Таке проведення часу онлайн допоможе прокачати аудіювання, поповнити словниковий запас тематичною та розмовною лексикою.



● Прослуховування аудіокниг або подкастів. Це ще один спосіб прокачати аудіювання та урізноманітнити лексикон новими розмовними виразами. Велика різноманітність контенту дозволить знайти літературу або подкаст на будь-яку тему та для будь-якого рівня володіння мовою. Можна знайти ресурси з тематики вашої професії та заразом покращувати знання профільної англійської.



● Читання книг, новин, лонгрідів, постів соціальних мереж. Не забудьте додати у своє дозвілля читання. Як бачите, варіантів безліч. Як і все перераховане вище, така коротка практика допоможе вчити нове і корисне для вашого повсякденного спілкування. Крім того, ви відкриваєте для себе величезний світ інформації, яка доступна тільки англійською - плюс для вашого навчання та кар'єри.



Як бачите, звичні активності, які ви, швидше за все, робите кожного дня можна використовувати для практики іноземної онлайн. Навіть якщо у вас невисокий рівень знань, завжди можна знайти для себе заняття, яке можна виконати протягом дня.







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