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Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай

Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай
Аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкоряються.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.

Учора, 25 лютого, росіяни поцілили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися.

"Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки", - наголошує Гайдай.

Голова Луганської ОВА додає, що вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою.

За минулу добу відбиті три чотири штурму з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі.

Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. В районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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