 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва

ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Українські військові ліквідували командира вертолітної ланки майора Олександра Савельєва.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), пише LB.ua.

"Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав він.

Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія набирає на війну найманців з країн Центральної Азії та в'язнів, – розвідка
Сьогодні, 12:05
Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
Сьогодні, 11:25
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Сьогодні, 10:39
Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай
Сьогодні, 10:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера
Сьогодні, 11:57
Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
Сьогодні, 11:25
ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Сьогодні, 11:16
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Сьогодні, 10:39
Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай
Сьогодні, 10:32
Схожі новини
Росія набирає на війну найманців з країн Центральної Азії та в'язнів, – розвідка Росія набирає на війну найманців з країн Центральної Азії та в'язнів, – розвідка
Сьогодні, 12:05
Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
Сьогодні, 11:25
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Сьогодні, 10:39
Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай
Сьогодні, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія набирає на війну найманців з країн Центральної Азії та в'язнів, – розвідка
Сьогодні, 12:05
 0
Російські загарбники хочуть перейменувати Маріуполь, – радник мера
Сьогодні, 11:57
 0
Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників
Сьогодні, 11:25
 0
ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Сьогодні, 11:16
 0
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Сьогодні, 10:39
 0
Медіа
відео
1/8