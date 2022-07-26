ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва

Олександра Савельєва.



Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), пише



"Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав він.



Нагадаємо, з початку війни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові ліквідували командира вертолітної ланки майораПро це повідомив полковник ЗСУ(Штірліц), пише LB.ua "Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав він.Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових . За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів.

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