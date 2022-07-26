ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Сьогодні, 11:16
Українські військові ліквідували командира вертолітної ланки майора Олександра Савельєва.
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), пише LB.ua.
"Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав він.
Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), пише LB.ua.
"Командир вертолітної ланки 487 овп майор Савельєв Олександр зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – написав він.
Нагадаємо, з початку війни російська армія втратила близько 39 870 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 170 окупантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили російського майора Олександра Савельєва
Сьогодні, 11:16
Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай
Сьогодні, 10:32
Медіа