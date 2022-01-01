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Російська армія вже втратила близько 39 870 військових

Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Російська армія у війні з Україною втратила близько 39 870 військових.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 39 870 (+170) осіб ліквідовано,
Танків ‒ 1 737 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 959 (+9) од,
артилерійських систем – 880 (+4) од,
РСЗВ – 258 (+1) од,
засоби ППО – 117 (+1) од,
літаків – 222 (+0) од,
Гелікоптерів – 189 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3),
крилаті ракети – 174 (+0),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 835 (+3) од,
спеціальна техніка – 75 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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