У Луцьку вперше вилучили відразу 4 органи від померлої людини з подальшою їх трансплантацією
Сьогодні, 09:55
У Волинській обласній клінічній лікарні вперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи та провели подальшу їх трансплантацію.
Про це повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк.
"Незважаючи на сирени, це була насичена хірургічна ніч у Волинській обласній клінічній лікарні. Уперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи. Це значить, що 4 людей отримали шанс змінити своє життя. Серце і дві нирки пересадили на місці. Печінку повезли в Київ, щоби встигнути до 10-ї ранку. З місцевими хірургічними бригадами працювали команди з Київського інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, з Інституту Шалімова, а пересадкою нирок керували Микола Поляков і Михайло Загрійчук. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк.
"Незважаючи на сирени, це була насичена хірургічна ніч у Волинській обласній клінічній лікарні. Уперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи. Це значить, що 4 людей отримали шанс змінити своє життя. Серце і дві нирки пересадили на місці. Печінку повезли в Київ, щоби встигнути до 10-ї ранку. З місцевими хірургічними бригадами працювали команди з Київського інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, з Інституту Шалімова, а пересадкою нирок керували Микола Поляков і Михайло Загрійчук. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російська армія вже втратила близько 39 870 військових
Сьогодні, 10:39
Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни спалюють населені пункти, які не підкоряються, – Гайдай
Сьогодні, 10:32
У Луцьку вперше вилучили відразу 4 органи від померлої людини з подальшою їх трансплантацією
Сьогодні, 09:55
Медіа