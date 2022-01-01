У Луцьку вперше вилучили відразу 4 органи від померлої людини з подальшою їх трансплантацією





Про це Андрій Гнатюк.



"Незважаючи на сирени, це була насичена хірургічна ніч у Волинській обласній клінічній лікарні. Уперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи. Це значить, що 4 людей отримали шанс змінити своє життя. Серце і дві нирки пересадили на місці. Печінку повезли в Київ, щоби встигнути до 10-ї ранку. З місцевими хірургічними бригадами працювали команди з Київського інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, з Інституту Шалімова, а пересадкою нирок керували Микола Поляков і Михайло Загрійчук. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній клінічній лікарні вперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи та провели подальшу їх трансплантацію.Про це повідомив речник медзакладу"Незважаючи на сирени, це була насичена хірургічна ніч у Волинській обласній клінічній лікарні. Уперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи. Це значить, що 4 людей отримали шанс змінити своє життя. Серце і дві нирки пересадили на місці. Печінку повезли в Київ, щоби встигнути до 10-ї ранку. З місцевими хірургічними бригадами працювали команди з Київського інституту серця на чолі з, з Інституту Шалімова, а пересадкою нирок керували. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

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