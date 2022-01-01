У Луцьку вперше вилучили відразу 4 органи від померлої людини з подальшою їх трансплантацією

У Луцьку вперше вилучили відразу 4 органи від померлої людини з подальшою їх трансплантацією
У Волинській обласній клінічній лікарні вперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи та провели подальшу їх трансплантацію.

Про це повідомив речник медзакладу Андрій Гнатюк.

"Незважаючи на сирени, це була насичена хірургічна ніч у Волинській обласній клінічній лікарні. Уперше в трупного донора вилучили відразу 4 органи. Це значить, що 4 людей отримали шанс змінити своє життя. Серце і дві нирки пересадили на місці. Печінку повезли в Київ, щоби встигнути до 10-ї ранку. З місцевими хірургічними бригадами працювали команди з Київського інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим, з Інституту Шалімова, а пересадкою нирок керували Микола Поляков і Михайло Загрійчук. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку вперше вилучили відразу 4 органи від померлої людини з подальшою їх трансплантацією

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Теги: Волинь, лікарня, пересадка, органи
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